За три месяца "контрнаступа" Киев осознал, что преодолеть линию обороны Вооружённых сил России невозможно.
Об этом сообщил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.
"Теперь украинские СМИ талдычат, что скоро уже Токмак. До него ещё идти минимум 19 км. То есть, за два с половиной месяца прошли ну пусть 7 километров. А сколько ж месяцев надо, чтобы пройти 19? А там стена стоит. Суровикин очень сильно постарался. Они там такую оборону сделали, тяжёлую и страшную. Пройти её невозможно", — отметил Соскин.
Даже без учёта укреплений армия Украины уже не имеет сил, чтобы бороться с ВС РФ. Киевский режим не имеет ни оружия, ни солдат, — подытожил политолог.
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