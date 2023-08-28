Нет у них методов против линии Суровикина: контрнаступ ВСУ выдохся

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

За три месяца "контрнаступа" Киев осознал, что преодолеть линию обороны Вооружённых сил России невозможно.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

"Теперь украинские СМИ талдычат, что скоро уже Токмак. До него ещё идти минимум 19 км. То есть, за два с половиной месяца прошли ну пусть 7 километров. А сколько ж месяцев надо, чтобы пройти 19? А там стена стоит. Суровикин очень сильно постарался. Они там такую оборону сделали, тяжёлую и страшную. Пройти её невозможно", — отметил Соскин.

Даже без учёта укреплений армия Украины уже не имеет сил, чтобы бороться с ВС РФ. Киевский режим не имеет ни оружия, ни солдат, — подытожил политолог.

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