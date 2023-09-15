Генерал Сергей Суровикин и другие представители Минобороны находятся в Алжире

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Экс-главком ВКС РФ генерал армии России Сергей Суровикин вместе с другими представителями Минобороны находятся в Алжире. Фото якобы подтверждающие это опубликовал в своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин в пятницу, 15 сентября.

Фото: wikimedia.org

Подробностей аналитик не приводит.

Ранее военный блогер Сергей Колясников также заявлял, что Суровикин находится не в России. По словам эксперта, он уехал за границу.

Официально комментариев по этому поводу от Минобороны пока не было.