Владимир Путин сыграл в долгую на встрече с Реджепом Эрдоганом, который остался доволен предложенной Кремлём альтернативой украинской зерновой сделке.
Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужно было давно срочно увидеться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но его заставили потерпеть два месяца, прежде чем вызвали в Сочи.
Эрдоган в понедельник выглядел на видео первой встречи с Путиным у автомобиля крайне нездоровым, значит, причина встретиться действительно, была острой. И вряд ли она касалась продления прежней зерновой сделки или Черноморской инициативы — поставок украинского зерна через порты Одесской области.
Потому что это решение зависит не от Эрдогана, а от Вашингтона, который должен обеспечить российскому зерну и удобрениям выход на рынки: отказаться от блокировки SWIFT, услуг страховых компаний, прежней логистики.
Дело совсем не в зерновом коридоре через Одессу, а в том, что он давал Турции — деньги и влияние.
Деньги и сегодня особенно нужны Анкаре. Экономика Турции переживает худшие времена. По данным турецкой статистики, годовой уровень инфляции составил 58,95%. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует Турции рецессию во второй половине 2023 года. Промышленное производство на спаде из-за высокой ключевой ставки в 25%. Лира стабилизировалась, но на очень низком уровне. К тому же обещано много помощи населению по ликвидации последствий землетрясения.
Эрдоган знал, что предыдущего формата сделки больше не будет, так как видел частоту прилётов по портовой инфраструктуре Украины. Но ему в Москве заранее сказали, что подготовлен новый, не менее выгодный пакет договорённостей.
Первый пункт называется условно: "Турецкий коридор для российского зерна".
Как видно из обнародованных итогов саммита в Сочи, Россия и Турция пришли к соглашению о том, что российское зерно будет перерабатываться и отправляться в африканские страны через Турцию. Первоначальный транш — 1 млн тонн зерна. Если примерная доля Турции от вывезенных Украиной 32,8 млн тонн зерна за время действия зерновой сделки составила 14 %, то это 4,6 млн тонн. Экспортный потенциал РФ — 60 млн тонн. Поэтому Эрдоган, с большой долей вероятности, получит за год тот же объём зерна, что имел, но уже российского, и идти он будет через российские порты.
Этот коридор будет согласован с ООН. Об этом Эрдоган написал в соцсети.
"В консультации с Организацией Объединённых Наций, мы подготовили новый пакет предложений (по Черноморской инициативе), который включает значительный прогресс… Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания", — добавил турецкий президент.
Деньги будут идти Турции не только от фактических продаж, но и от продаж переработанного в муку и макароны зерна. Вопросы о цене его хранения (это может быть и вовсе бесплатно) и скидки для бедных африканских стран после отправки товара из турецкого зернового хаба будут обсуждаться.
Для российских агрокомпаний это не выгодно, так как увеличивается плечо логистики, но с другой стороны, Россия выдавила Украину с мирового рынка зерна и сможет больше влиять на цены.
К зерновому хабу прибавится газовый. На саммите "Газпром" передал Турции проект дорожной карты, на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы. Это тоже даст Анкаре деньги и влияние.
Плюс к этому достигнута очень важная для Эрдогана политическая договорённость — открытие российского консульства на севере турецкой части острова Кипр. То есть РФ де-факто признаёт Северный Кипр, непризнанный на Западе. Казалось бы, России это не выгодно, но даёт право спрашивать с Анкары о признании Крыма в ответ.
Эрдоган остался доволен предложенной альтернативой. В сообщении в соцсети из самолёта он назвал Путина "дорогим другом".
Если два турецких хаба будут развиваться, то экономические интересы Турции начнут всё сильнее входить в противоречие с её прозападной позицией, и разногласия с НАТО будут усугубляться атаками, которые Украина проводит против газопроводов при поддержке Запада.
Эрдоган уже призвал Украину "смягчить" свой подход, чтобы предпринять "совместные шаги с Россией". Что он подразумевает под словом "смягчить" — не очень ясно, но Киев уже ответил категорическим "нет". Как всегда, Путин чётко сыграл вдолгую.
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