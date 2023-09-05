Путин переиграл Запад на встрече с Эрдоганом

Владимир Путин сыграл в долгую на встрече с Реджепом Эрдоганом, который остался доволен предложенной Кремлём альтернативой украинской зерновой сделке.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Эрдоган ехал к Путину за деньгами и влиянием

Президенту Турции Реджепу Эрдогану нужно было давно срочно увидеться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но его заставили потерпеть два месяца, прежде чем вызвали в Сочи.

Эрдоган в понедельник выглядел на видео первой встречи с Путиным у автомобиля крайне нездоровым, значит, причина встретиться действительно, была острой. И вряд ли она касалась продления прежней зерновой сделки или Черноморской инициативы — поставок украинского зерна через порты Одесской области.

Потому что это решение зависит не от Эрдогана, а от Вашингтона, который должен обеспечить российскому зерну и удобрениям выход на рынки: отказаться от блокировки SWIFT, услуг страховых компаний, прежней логистики.

Дело совсем не в зерновом коридоре через Одессу, а в том, что он давал Турции — деньги и влияние.

Деньги и сегодня особенно нужны Анкаре. Экономика Турции переживает худшие времена. По данным турецкой статистики, годовой уровень инфляции составил 58,95%. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует Турции рецессию во второй половине 2023 года. Промышленное производство на спаде из-за высокой ключевой ставки в 25%. Лира стабилизировалась, но на очень низком уровне. К тому же обещано много помощи населению по ликвидации последствий землетрясения.

Путин предложил Эрдогану больше денег и больше влияния

Эрдоган знал, что предыдущего формата сделки больше не будет, так как видел частоту прилётов по портовой инфраструктуре Украины. Но ему в Москве заранее сказали, что подготовлен новый, не менее выгодный пакет договорённостей.

Первый пункт называется условно: "Турецкий коридор для российского зерна".

Как видно из обнародованных итогов саммита в Сочи, Россия и Турция пришли к соглашению о том, что российское зерно будет перерабатываться и отправляться в африканские страны через Турцию. Первоначальный транш — 1 млн тонн зерна. Если примерная доля Турции от вывезенных Украиной 32,8 млн тонн зерна за время действия зерновой сделки составила 14 %, то это 4,6 млн тонн. Экспортный потенциал РФ — 60 млн тонн. Поэтому Эрдоган, с большой долей вероятности, получит за год тот же объём зерна, что имел, но уже российского, и идти он будет через российские порты.

Этот коридор будет согласован с ООН. Об этом Эрдоган написал в соцсети.

"В консультации с Организацией Объединённых Наций, мы подготовили новый пакет предложений (по Черноморской инициативе), который включает значительный прогресс… Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания", — добавил турецкий президент.

Деньги будут идти Турции не только от фактических продаж, но и от продаж переработанного в муку и макароны зерна. Вопросы о цене его хранения (это может быть и вовсе бесплатно) и скидки для бедных африканских стран после отправки товара из турецкого зернового хаба будут обсуждаться.

Для российских агрокомпаний это не выгодно, так как увеличивается плечо логистики, но с другой стороны, Россия выдавила Украину с мирового рынка зерна и сможет больше влиять на цены.

К зерновому хабу прибавится газовый. На саммите "Газпром" передал Турции проект дорожной карты, на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы. Это тоже даст Анкаре деньги и влияние.

Плюс к этому достигнута очень важная для Эрдогана политическая договорённость — открытие российского консульства на севере турецкой части острова Кипр. То есть РФ де-факто признаёт Северный Кипр, непризнанный на Западе. Казалось бы, России это не выгодно, но даёт право спрашивать с Анкары о признании Крыма в ответ.

"Дорогой друг": Путин незаметно "перевербовал" Эрдогана

Эрдоган остался доволен предложенной альтернативой. В сообщении в соцсети из самолёта он назвал Путина "дорогим другом".

Если два турецких хаба будут развиваться, то экономические интересы Турции начнут всё сильнее входить в противоречие с её прозападной позицией, и разногласия с НАТО будут усугубляться атаками, которые Украина проводит против газопроводов при поддержке Запада.

Эрдоган уже призвал Украину "смягчить" свой подход, чтобы предпринять "совместные шаги с Россией". Что он подразумевает под словом "смягчить" — не очень ясно, но Киев уже ответил категорическим "нет". Как всегда, Путин чётко сыграл вдолгую.

Читайте по теме: В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?

Одесситы заметили таинственное присутствие американцев в порту. Что готовится?

Венгрия может больно ответить США на подрыв "Турецкого потока"