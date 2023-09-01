Венгрия может больно ответить США на подрыв "Турецкого потока"

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Премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что будет рассматривать теракты на маршрутах поставок российского газа на Балканы как "повод для войны". Как и чем будет воевать с США Венгрия?

Фото: Facebook

Виктор Орбан пригрозил США войной

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в рамках его нового шоу "Tucker On X", что Венгрия сразу посчитала взрыв на "Северном потоке" терактом, однако с этим не согласились в Германии.

По мнению Орбана, этим Берлин продемонстрировал отсутствие суверенитета. Будапешт, добавил венгерский премьер, посчитает неприемлемым нападение на "Турецкий поток", по которому газ из РФ идёт в Венгрию и Сербию.

"Вместе с премьер-министром Сербии (Александр Вучич) мы дали понять, что если что-то подобное произойдет с южным газовым коридором…, мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — сказал Орбан.

Он добавил, что предупреждение адресовано не России. На вопрос Такера, понятно ли это уведомление стороне, которой оно адресовано, Орбан ответил: "Да".

"Может быть, вы могли сделать это с немцами, но вы не можете сделать это с нашим регионом", — заявил он.

Страна-террорист, согласно этим словам — это США. Именно они заинтересованы в прекращении любых контрактов в газовой сфере между РФ и Европой, чтобы ЕС покупал дорогой американский СПГ и и был более сговорчив в санкциях против России и поддержке Украины.

Заявление Орбана выглядит жёстким, особенно в сочетании с указанием на дефицит суверенитета у Германии.

Но как может Венгрия ответить США, учитывая, что она даже не имеет выхода к Чёрному морю, по дну которого идёт "Турецкий поток"? Орбан, вероятно, рассчитывает на Турцию, с которой у него прекрасные отношения, а президент Реджеп Эрдоган не тот человек, чтобы, как канцлер ФРГ Олаф Шольц, "проглотить" уничтожение своей стратегической инфраструктуры.

Как может быть реализован теракт на "Турецком потоке"

В Чёрном море действуют корабли государств НАТО — Болгарии, Румынии, которые могут быть использованы американцами, чтобы заминировать газопровод. Также можно действовать через украинцев. Учтём, что в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что была попытка теракта на "Турецком потоке", и это дело украинских спецслужб.

А 24 мая 2023 года морскими дронами ВСУ был атакован российский корабль "Иван Хурс", который выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции.

Как Венгрия, Сербия и Турция могут ответить США?

Венгрия и Сербия в военном плане ничего не смогут противопоставить США. А вот Турция сможет блокировать доступ кораблям стран НАТО в Чёрное море, и все вместе — инициировать иски в судах, обсуждение в СБ ООН. Заморозить помощь Украине, и это Венгрией уже делается в рамках ЕС. Опубликовать внутренние документы ЕС по результатам взрывов на "Северном потоке", которые станут разоблачением роли США. Затем речь может идти об объявлении США государством-пособником терроризма. Использовать все механизмы ЕС против нынешних политических элит Запада, подтачивая трансатлантическое единство. Это, например, правило консенсуса по принятию решений. Сербия могла бы начать процедуру вступления в БРИКС вместо ЕС и поддержать отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Вучич надеется на благосклонность США

Премьер Сербии Александр Вучич немного смягчил заявление Орбана. По мнению Вучича, "никому не придет в голову" взрывать "Турецкий поток". По крайней мере, он надеется.

По его словам, случись что-либо с "Турецким потоком" или связанными с ним ГТС Болгарии и Сербии, "это стало бы катаклизмом для нас".

Однако надежда на благосклонность США призрачна. Судьба сербов, как показывает история, мало кого волнует на Западе. Даже наоборот, сербов уничтожили как великую нацию, объединившую Югославию. Сербию бомбили, дискредитировали, обвинив в геноциде, отняли земли Косова и Метохии, разогнав сербов по разным странам.

В минувшем году по ответвлению "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию Венгрия получила 4,8 млрд куб. м газа. Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставки в течение 15 лет ежегодно 4,5 млрд куб. м газа по газопроводу "Балканский поток", который связан с "Турецким потоком".

Мощность последнего составляет 31,5 млрд куб. м в год. "Турецкий поток" из европейских стран снабжает Болгарию (через посредников), Грецию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, Сербию. Часть газа в Венгрию сегодня идёт через Украину. Киев сообщил, что не собирается продлевать контракт с "Газпромом" о транзите после 2024 года. Венгрия, Сербия, пожалуй, остались единственными странами в Европе, которые имеют долгосрочные контракты с Россией и платят за газ значительно дешевле, чем перешедшие на СПГ остальные европейские страны.

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