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Орбан: атака на маршрут импорта газа из РФ это повод для войны

1:03
Мир

Будапешт и Белград готовы рассматривать любые сбои в работе путей, используемых их странами для приобретения российского газа, как потенциальную почву для конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул эту позицию во время интервью телеведущему Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

Орбан: атака на маршрут импорта газа из РФ это повод для войны
Фото: openverse

Орбан подчеркнул, что Венгрия быстро квалифицировала закрытие газопровода "Северный поток" как террористический акт. Он заявил, что венгерское правительство восприняло сравнительно сдержанный ответ Германии как свидетельствующий об "отсутствии суверенитета".

"Вместе с премьер-министром Сербии мы дали ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии призвал не преследовать подобные намерения и пояснил, что это предупреждение не было направлено против России.

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Орбан предложил закончить войну в Украине переговорами между РФ и США
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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