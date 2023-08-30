Будапешт и Белград готовы рассматривать любые сбои в работе путей, используемых их странами для приобретения российского газа, как потенциальную почву для конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул эту позицию во время интервью телеведущему Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.
Орбан подчеркнул, что Венгрия быстро квалифицировала закрытие газопровода "Северный поток" как террористический акт. Он заявил, что венгерское правительство восприняло сравнительно сдержанный ответ Германии как свидетельствующий об "отсутствии суверенитета".
"Вместе с премьер-министром Сербии мы дали ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — подчеркнул он.
Премьер-министр Венгрии призвал не преследовать подобные намерения и пояснил, что это предупреждение не было направлено против России.
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