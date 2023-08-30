Орбан: атака на маршрут импорта газа из РФ это повод для войны

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Будапешт и Белград готовы рассматривать любые сбои в работе путей, используемых их странами для приобретения российского газа, как потенциальную почву для конфликта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул эту позицию во время интервью телеведущему Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

Орбан подчеркнул, что Венгрия быстро квалифицировала закрытие газопровода "Северный поток" как террористический акт. Он заявил, что венгерское правительство восприняло сравнительно сдержанный ответ Германии как свидетельствующий об "отсутствии суверенитета".

"Вместе с премьер-министром Сербии мы дали ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии призвал не преследовать подобные намерения и пояснил, что это предупреждение не было направлено против России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.