Одесситы заметили таинственное присутствие американцев в порту. Что готовится?

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В порту Одессы замечены американцы, персонал, даже квалифицированный массово увольняют, завозится металл в больших количествах. Что происходит?

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Одесский порт к чему-то готовят

Как сообщает Telegram-канал "Типичная Одесса" из Одесского порта массово увольняют людей, причём, "редчайших специалистов".

Также замечено, что дважды за последние две недели в порт приезжали какие-то люди, в том числе американцы, "и всех работников порта заранее выгоняли домой, чтобы никто не видел, чем они там занимаются".

"А ещё говорят, что в последнюю неделю в порт завозится металл в больших количествах. Возможно — для двух оставшихся кораблей, чтобы не пустые ушли", — предполагают авторы.

Последнее предположение верное, но отчасти. Всего в порту Одессы под иностранными флагами застряли шесть судов с начала СВО. Месяц назад они начали его покидать, чему РФ не препятствует. Всего уже ушли четыре судна, и как сообщил 1 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, два последних были загружены чугуном и железорудным концентратом.

А не зерном. То есть ни о каком возобновлении зерновой сделки без разрешения РФ речи не идёт. Но вполне возможно, что вывозится не только металл, а национальное достояние русского народа — картины, музейные ценности, золото. Это к вопросу о том, почему эти суда не проверяются, хотя РФ это обещала.

Дело в том, что ключевым моментом для Москвы является перекрытие поставок оружия на Украину. А с Украины, мол, пусть везут, что хотят, лишь бы не зерно? С нашей точки зрения — это непозволительное разгильдяйство.

Порты Одесской области больше не будут работать на Украину

Невозможность вывоза зерна из Одесской области обеспечивается регулярными прилётами дронов и крылатых ракет по зерновым терминалам.

В ночь на 3 сентября российские БПЛА совершили уже третий по счету налет на дунайский порт Рени. Как следует из сообщения Минобороны РФ, групповой удар беспилотниками был нанесен, в частности, по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ.

Исходя их этого, удары по морским портам Украины имеют цель :

продемонстрировать всем, что реализация зерновой сделки в прежнем виде без участия России невозможна;

уничтожить военный потенциал ВСУ, в том числе понижением доходов от экспорта зерна. Экспорт зерновых и масличных культур Украины может сократиться на четверть во втором полугодии, считают эксперты Oxford Economics. Это будет стоить ВВП Украины ещё трех процентов.

снизить террористическую угрозу, так как именно с побережья Чёрного моря у Одессы выпускаются морские дроны, которые наносят удары по Черноморскому флоту, инфраструктурным объектам и морской торговле РФ в принципе.

Своими действиями Россия ясно даёт понять, что портам Одесской области больше не придётся работать на Украину.

Украина готовится к высадке десанта в порту Одессы

Выскажем некоторые свои догадки по посту "Типичной Одессы". Увольняют персонал порта, потому что он заканчивает свою работу, а американцы там решают, что минировать, а что вывезти к ним в первую очередь.

Вопрос о российском десанте назревает, об этом в начале августа предупредила спикер ВСУ Наталья Гуменюк, объясняя, почему закрыты одесские пляжи.

Россию должно волновать только собственное население

В Госдепе США потребовали от России прекратить бомбить порты Одесской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, "эскалация показывает, что (Владимира) Путина просто не заботит глобальная продовольственная безопасность". Такие действия Кремля негативно влияют на украинских фермеров и людей по всему миру, отметил чиновник.

Но Россию должно волновать только собственное население, считает замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А его судьба зависит от того, будет или не будет "полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство", написал он в Telegram:

"Нужна полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьёмся”.

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