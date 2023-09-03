В порту Одессы замечены американцы, персонал, даже квалифицированный массово увольняют, завозится металл в больших количествах. Что происходит?
Как сообщает Telegram-канал "Типичная Одесса" из Одесского порта массово увольняют людей, причём, "редчайших специалистов".
Также замечено, что дважды за последние две недели в порт приезжали какие-то люди, в том числе американцы, "и всех работников порта заранее выгоняли домой, чтобы никто не видел, чем они там занимаются".
"А ещё говорят, что в последнюю неделю в порт завозится металл в больших количествах. Возможно — для двух оставшихся кораблей, чтобы не пустые ушли", — предполагают авторы.
Последнее предположение верное, но отчасти. Всего в порту Одессы под иностранными флагами застряли шесть судов с начала СВО. Месяц назад они начали его покидать, чему РФ не препятствует. Всего уже ушли четыре судна, и как сообщил 1 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, два последних были загружены чугуном и железорудным концентратом.
А не зерном. То есть ни о каком возобновлении зерновой сделки без разрешения РФ речи не идёт. Но вполне возможно, что вывозится не только металл, а национальное достояние русского народа — картины, музейные ценности, золото. Это к вопросу о том, почему эти суда не проверяются, хотя РФ это обещала.
Дело в том, что ключевым моментом для Москвы является перекрытие поставок оружия на Украину. А с Украины, мол, пусть везут, что хотят, лишь бы не зерно? С нашей точки зрения — это непозволительное разгильдяйство.
Невозможность вывоза зерна из Одесской области обеспечивается регулярными прилётами дронов и крылатых ракет по зерновым терминалам.
В ночь на 3 сентября российские БПЛА совершили уже третий по счету налет на дунайский порт Рени. Как следует из сообщения Минобороны РФ, групповой удар беспилотниками был нанесен, в частности, по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ.
Исходя их этого, удары по морским портам Украины имеют цель :
Своими действиями Россия ясно даёт понять, что портам Одесской области больше не придётся работать на Украину.
Выскажем некоторые свои догадки по посту "Типичной Одессы". Увольняют персонал порта, потому что он заканчивает свою работу, а американцы там решают, что минировать, а что вывезти к ним в первую очередь.
Вопрос о российском десанте назревает, об этом в начале августа предупредила спикер ВСУ Наталья Гуменюк, объясняя, почему закрыты одесские пляжи.
В Госдепе США потребовали от России прекратить бомбить порты Одесской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, "эскалация показывает, что (Владимира) Путина просто не заботит глобальная продовольственная безопасность". Такие действия Кремля негативно влияют на украинских фермеров и людей по всему миру, отметил чиновник.
Но Россию должно волновать только собственное население, считает замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А его судьба зависит от того, будет или не будет "полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство", написал он в Telegram:
"Нужна полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьёмся”.
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