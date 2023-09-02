Ракетой "Сармат" РФ обеспечила сокрушительный удар возмездия по США

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Россия обеспечила удар возмездия по США, поставив на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Сармат". Америка на этот раз не отсидится за океаном.

Фото: mil.ru Минобороны РФ

Путин готов увидеть в руинах Вашингтон

Президент РФ Владимир Путин как-то ответил военкорам Сладкову и Поддубному на вопрос: "Когда же мы начнём (на Украине)?" следующим образом: "Я еще не готов видеть Киев в руинах". Киев, возможно, и сейчас не готов, но в отношении Вашингтона никаких табу у президента нет. А теперь появились и возможности.

Россия поставила на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" — одно из самых эффективных ядерных вооружений России. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Это не просто смертоносное оружие, это оружие возмездия, что очень кстати в нынешней обстановке, когда Запад поставками ВСУ истребителей F-16 (которые можно оснастить ядерными боеголовками) с экс-пилотами НАТО втягивается в прямой конфликт с РФ.

"Сармат" — оружие возмездия

РС-28 "Сармат", согласно данным из открытых источников, это трёхступенчатая, жидкотопливная ракета. Она может доставить до целей 10 ядерных боеголовок с разделяющейся головной частью по 800 кг каждая или 15 боеголовок по 500 кг каждая по траектории Южного полюса в любую точку континентальной части Соединенных Штатов.

Радиус орбитального наведения каждой ракеты с ядерным вооружением составляет 1500 км. Эта МБР способна разрушить территорию площадью 3000 км в поперечнике.

На "Сармате" возможна установка до трёх гиперзвуковых маневрирующих блоков "Авангард", которые преодолевают защиту любых существующих средств ПРО. Дополнительно ракета оснащена ложными целями и имитатором — полной копией боеголовки со всей начинкой — плазмогенератором, двигателем и модулем РЭБ.

Шахта, где установлен комплекс, защищена средствами РЭБ и технически — от близких ядерных взрывов.

Главное преимущество "Сармата" перед "Воеводой", которую он сменяет на вооружении, это гарантированное нанесение ответного удара, так как в готовность комплекс приводится всего за 60 секунд.

Очевидно, что Кремль показывает США всю серьёзность намерений, которые обеспечиваются, в частности, сочетанием комплекса "Сармат" с автономными ядерными подводными дронами "Посейдон". Даже если дело не дойдёт до ядерного конфликта, эти смертоносные средства доставки также могут быть использованы для доставки обычных тяжёлых фугасных боеголовок.

Месть России рано или поздно настигнет Америку

Путин не прощает такие вещи, как геноцид русских на Украине, как бомбёжки русских городов и стравливание двух родственных народов, как подрыв стратегического "Северного потока".

Что есть у США для того, чтобы чувствовать себя уверенно? Они по-прежнему полагаются на МБР "Минитмен", последний раз модернизированные в 1970-х годах. "Минитмен" может нести всего три ядерных боеголовки. По гиперзвуку американцы тоже отстали.

От Кремля идёт призыв Вашингтону: прекратите эскалацию конфликта помощью Украине, иначе на этот раз вы не будете смотреть на войну в новостях или переживать как видеоигру, а будете искать своих близких в руинах своих городов. Это не ультиматум, это здравый смысл.

Американские неоконсерваторы скажут американцам: "Не волнуйтесь, Путин просто блефует", американские эксперты скажут им: "Это просто бряцание оружием". Но некоторые, такие как Такер Карлсон, уверены, что при администрации Джо Байдена горячая война с Россией близка и неминуема.

Президент Doctrine & Strategy Consulting и бывший офицер Разведывательного управления Министерства обороны Ребекка Коффлер сказала Fox News, что "конфликт между Россией и Украиной, становится международным из-за просчета или недопонимания, втягивая в себя США и НАТО". По её словам, "по мнению России, он должен стать ядерным".

"Чем дольше затягивается этот конфликт, тем выше риск прямой войны между Россией и США", — сказала эксперт.

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