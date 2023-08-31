Ивашов: США не ударят по РФ ядерным оружием, но могут вывести из строя интернет

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Современные полномасштабные конфликты предполагают обмен ядерными ударами, однако Вашингтон не решится на такой шаг. Об этом сообщил генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление американского журналиста Такера Карлсона о грядущей войне между Россией и США.

Фото: openverse.org

По его словам, в январе 2003 года Вашингтон серьёзно изменил военную доктрину. Он добавил, что США поддерживают готовность к применению стратегических ядерных сил, но в случае войны прежде всего обратятся к концепции быстрого неядерного глобального удара по противнику, который предполагает "выключение" через главное киберкомандование.

Как подчеркнул геополитик, в 2024 году после президентских выборов Белый дом продолжит сосредотачивать усилия против Китая, а Украина будет интересовать его в меньшей степени.

"Пойти в этой ситуации на войну с Россией, тем более полномасштабную, не хватит у них силёнок. Но "выключить" нас смогут, то есть интернет, например, прикроют в какой-то степени, выведут из строя. Могут нарушить движение самолётов, поездов. Возможно, прекратит работу банковская система, цифровой рубль будет подвержен атакам, а также система управления", — уточнил Ивашов.

Ранее Карлсон заявил, что правительство США в 2024 году планирует развязать масштабную войну против России для сохранения власти действующего президента Джо Байдена.