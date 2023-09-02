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Полянский заявил, что есть угроза прямого столкновения НАТО и России

1:25
Мир

Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о существующей угрозе прямого вооружённого конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ.

Полянский заявил, что есть угроза прямого столкновения НАТО и России
Фото: openverse.org

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что в 2024 году Вашингтон развяжет войну против России. Дипломат прокомментировал эти слова в соцсети X (бывшая Twitter*).

"Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО", — подчеркнул Полянский.

Он также сообщил о высокой вовлечённости генералов и офицеров Североатлантического альянса в украинский конфликт. Как напомнил дипломат, Киев получает разведданные, снаряды и оружие от стран НАТО. При этом Полянский отметил, что поддержка Запада — это единственное спасение для Киева в нынешней обстановке.

Геополитик Леонид Ивашов в интервью Pravda.Ru исключил ядерный удар США по России. Однако эксперт считает, что американские кибервойска могут вывести интернет из строя и нарушить движение транспорта в РФ.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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