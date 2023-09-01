Хортон: Украина рискует потерять Харьков и Одессу, отказываясь от переговоров

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Украинские власти, отказываясь от возобновления диалога с Москвой, рискуют лишиться Харькова и Одессы. Такое мнение выразил политический обозреватель и ведущий из США Скотт Хортон.

Фото: openverse.org

По его словам, западные партнёры всё равно заставят Киев пойти на территориальные уступки в пользу РФ ради заключения мирного соглашения. Он также добавил, что Украина сохранила бы целостность, если бы США и их союзники не заставили её перейти к боевым действиям.

"Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом", — подчеркнул Хортон в эфире Judging Freedom.

Обозреватель допустил вероятность перехода значительной части восточных регионов Украины под контроль РФ.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, когда украинские войска начнут отступление на линии соприкосновения.