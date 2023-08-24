Одесса будет освобождена, как только украинская армия начнёт отступление. Такой прогноз сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Я думаю, что это то направление, в котором все движется. Как только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, они пойдут на Одессу", — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Разведчик не сомневается, что Киев лишится выхода к Чёрному морю, а также Харькова, если и дальше будет отказываться начать переговоры с Россией о мире.
Ранее офицер уже говорил о том, что сначала российские военные возьмут Купянск, а за ним и Харьков, а Киев потеряет контроль за происходящим после многократного прорыва линии соприкосновения.
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