Экс-разведчик Риттер: как только ВСУ начнут отступать, Россия возьмёт под контроль Одессу

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Одесса будет освобождена, как только украинская армия начнёт отступление. Такой прогноз сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Я думаю, что это то направление, в котором все движется. Как только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, они пойдут на Одессу", — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Разведчик не сомневается, что Киев лишится выхода к Чёрному морю, а также Харькова, если и дальше будет отказываться начать переговоры с Россией о мире.

Ранее офицер уже говорил о том, что сначала российские военные возьмут Купянск, а за ним и Харьков, а Киев потеряет контроль за происходящим после многократного прорыва линии соприкосновения.