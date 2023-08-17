Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева

3:47 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Представители НАТО попытались дезавуировать своё предположение о том, что Украина может передать России часть территорий в обмен на членство в альянсе. Последнее заявление на эту тему — только Киев может решать, когда и на каких условиях достигать мира.

Фото: Telegram: WWI right now

А НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Так в альянсе попытались отмежеваться от недавнего заявления главы офиса генсека НАТО, который допустил вероятность "такого решения".

Впрочем озвученная идея уже "наделала шороха"...

Киев отреагировал на это заявление очень бурно. Советник президента Михаил Подоляк посчитал предложение "странным", ведущим к "проигрышу демократии".

посчитал предложение "странным", ведущим к "проигрышу демократии". В России заявили, что проводят СВО и вовсе не собирались ни о чём с НАТО договариваться. А заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал идею "любопытной", поскольку все якобы украинские территории — в высшей степени спорные. Властям Украины придётся отказаться тогда и от Киева, столицы Древней Руси, и всем составом переехать во Львов.

Альянсу имеет смысл вспомнить, что СВО началась как ответ Москвы на игнорирование её "ультиматума" Западу 2021 года о возвращении блока к границам 1997 года.

Как отмечает в "Новостях Украины" военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, на такое предложение соглашаться точно не надо.

Украина в своих оставшихся границах не будет демилитаризована, денацифицирована. Следовательно, безопасность России обеспечена тоже не будет. Собственно, так предлагают не размен территорий, а сдаться. Оставлять всё это в таком виде преступно, поскольку иметь под боком "такого полоумного соседа, как Киев", как минимум, неуютно. Эту проблему надо решать раз и навсегда, считает эксперт.

Отдельный вопрос — это Чёрное море. В нынешних условиях обязательно надо отрезать Киев от его акватории.

С выходом к нему должны оставаться лишь две страны:

Россия; Турция.

Историк Игорь Пыхалов добавил, что все государства действуют исходя из своих интересов и Россия тут не исключение.

США отхватили половину Мексики и ничего возвращать не намерены. В подобной ситуации Россия должна занять всю территорию Украины вплоть до границы бывшего Советского Союза.

Что характерно, послевоенная западная граница СССР исторически совпадает с западной границей Древней Руси, а сам Киев являлся центром древнерусской государственности.

По словам специалистов, оставлять кусок страны альянсу и вовсе глупо — оттуда будет десятилетиями идти нескончаемый поток проблем. "Раз уж Россия ввязалась в драку, надо воспользоваться ситуацией и вести боевые действия до победного конца. Ни одного куска территории Украины НАТО достаться не должно", — заключают они.

По мнению военного политолога, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, "Москве такой вариант и даром не нужен, а окончание конфликта будет только на условиях РФ".