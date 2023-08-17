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Олег Володин

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева

3:47
Мир » Бывший СССР » Украина

Представители НАТО попытались дезавуировать своё предположение о том, что Украина может передать России часть территорий в обмен на членство в альянсе. Последнее заявление на эту тему — только Киев может решать, когда и на каких условиях достигать мира.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Фото: Telegram: WWI right now

А НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Так в альянсе попытались отмежеваться от недавнего заявления главы офиса генсека НАТО, который допустил вероятность "такого решения".

Впрочем озвученная идея уже "наделала шороха"...

  • Киев отреагировал на это заявление очень бурно. Советник президента Михаил Подоляк посчитал предложение "странным", ведущим к "проигрышу демократии".
  • В России заявили, что проводят СВО и вовсе не собирались ни о чём с НАТО договариваться. А заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал идею "любопытной", поскольку все якобы украинские территории — в высшей степени спорные. Властям Украины придётся отказаться тогда и от Киева, столицы Древней Руси, и всем составом переехать во Львов.

Альянсу имеет смысл вспомнить, что СВО началась как ответ Москвы на игнорирование её "ультиматума" Западу 2021 года о возвращении блока к границам 1997 года.

Как отмечает в "Новостях Украины" военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, на такое предложение соглашаться точно не надо.

Украина в своих оставшихся границах не будет демилитаризована, денацифицирована. Следовательно, безопасность России обеспечена тоже не будет. Собственно, так предлагают не размен территорий, а сдаться. Оставлять всё это в таком виде преступно, поскольку иметь под боком "такого полоумного соседа, как Киев", как минимум, неуютно. Эту проблему надо решать раз и навсегда, считает эксперт.

Отдельный вопрос — это Чёрное море. В нынешних условиях обязательно надо отрезать Киев от его акватории.

С выходом к нему должны оставаться лишь две страны:

  1. Россия;
  2. Турция.

Историк Игорь Пыхалов добавил, что все государства действуют исходя из своих интересов и Россия тут не исключение.

США отхватили половину Мексики и ничего возвращать не намерены. В подобной ситуации Россия должна занять всю территорию Украины вплоть до границы бывшего Советского Союза.

Что характерно, послевоенная западная граница СССР исторически совпадает с западной границей Древней Руси, а сам Киев являлся центром древнерусской государственности.

По словам специалистов, оставлять кусок страны альянсу и вовсе глупо — оттуда будет десятилетиями идти нескончаемый поток проблем. "Раз уж Россия ввязалась в драку, надо воспользоваться ситуацией и вести боевые действия до победного конца. Ни одного куска территории Украины НАТО достаться не должно", — заключают они.

По мнению военного политолога, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, "Москве такой вариант и даром не нужен, а окончание конфликта будет только на условиях РФ".

"Допустить, что кто-то что-то решит за Россию, неприемлемо. Втянули Россию в конфликт с Украиной именно западные страны — Британия и Соединённые Штаты Америки, и уж точно им права принятия решений отдавать нельзя. Эти уже нарешали, создав проблем на век вперёд. Россия обязана довести СВО до конца и победить", — заключили эксперты.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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