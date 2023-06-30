Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Выстрел, который изменит Францию: белые полицейские против цветных мигрантов

4:35
Мир » Европа » Евросоюз

"Нет справедливости, нет мира", — под таким лозунгом проходит бунт французов арабского и африканского происхождения. Полицейские Франции могут ответить.

Выстрел, который изменит Францию: белые полицейские против цветных мигрантов
Фото: @enca.com

Бандитизм и мародёрство ширятся по всей стране

Уже третий день идут погромы в районе Парижа (Иль-де-Франс) и по всей Франции в ответ на убийство 17-летнего подростка Нахеля, который не подчинился полицейским.

Марсель горит. В Лионе тоже хаос, вандалы активно используют петарды. Прошлой ночью были сожжены общественные здания (ратуши, полицейские участки, школы) в парижском регионе, Тулузе, Лилле, Клермон-Ферране, а также частные автомобили и общественный транспорт. Начались массовые столкновения в Бордо, Гренобле, Сент-Этьене, везде мародёрство: грабят фуры, магазины, склады.

В ночь на пятницу были мобилизованы 40 000 полицейских и жандармов, задержаны 667 человек, сообщает AFP.

Полицейский, стрелявший в Нахеля, был задержан во вторник. Согласно его словам, он действовал в целях самообороны. На опубликованном видео видно, как офицер стрелял в упор через окно отъезжающего "Мерседеса". Из этого делается вывод, что его полномочия были превышены. Однако, по данным полиции, Нахель уже имел приводы в участки и был агрессивным.

Президент Эмманюэль Макрон прервал пребывание в Брюсселе на саммите Европейского союза, чтобы вернуться в Париж и председательствовать на антикризисном совещании.

Политики Франции кардинально разделились во мнениях

Смерть подростка разделила Францию. Лидер левой партии "Непокорённая Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон осудил "сторожевых псов", которые призывают к спокойствию.

"Мы призываем к наказанию. Отмените судебный иск против бедного Нахеля. Накажите полицейского-убийцу и его сообщника, отдавшего приказ стрелять. Оставьте фельдшера в покое", — написал Меланшон в соцсети.

Упомянутый фельдшер — араб по происхождению, напал на случайного полицейского, совершенно непричастного к смерти подростка, из чувства мести.

LFI также запросила создание комиссии по расследованию "роста смертей после отказа подчиниться". То есть можно сделать вывод, что законодательство Франции применение оружия в этом случае предусматривает.

С другой стороны, председатель правой партии "Национальное ралли" (бывший "Национальный фронт" Марин Ле-Пен) Жордан Барделла назвал Меланшона "общественной опасностью" и осудил "призыв к восстанию" "в надежде получить грязную избирательную выгоду". Барделла призывал к пересмотру миграционной политики.

Расовая ненависть убьёт Францию

Во Франции вспоминают события 2005 года, когда подростки, убегавшие от полиции, были убиты током, спрятавшись на электроподстанции. Тогда общество во Франции разделилось во мнениях и оценках по расовому признаку.

Очевидно, что проблема за эти годы только усугубилась в связи с неконтролируемой миграцией. Франция стала страной, которую мигранты считают своей — они не ассимилируются, активно не подчиняются порядкам, полиции, считая, что их ущемляют.

Но поведение мигрантов вызывает отторжение в рядах белых силовиков, которые ранее отказались преклонять колено перед BLM. Профсоюзы полицейских осудили задержание своего коллеги, утверждая, что власти потворствуют протестующим.

Проблема расовых разногласий замалчивается во Франции, открытые разговоры по теме, как правило, запрещены, не позволены статистические исследования в разрезе рас. И это может взорвать Францию.

Обвинительные приговоры полицейским были ранее редкостью. Если в этот раз будет иначе, силовики объявят свой марш справедливости. Последствия для Пятой Республики будут катастрофическими. К власти придут либо правые, которые уберут арабов и других мигрантов и их потомков  из Франции, либо сами арабы, которые сделают из Франции исламскую страну. 

Читайте по теме: Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM

"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР

Во Франции создана "атмосфера гражданской войны". Подозревается Лондон

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы франция мигранты жан-люк меланшон
Новости
Политолог: НАТО столкнётся с дилеммой из-за провокаций Польши и Литвы в адрес России
Кедми рассказал, как Россия предотвратила захват Крыма со стороны Украины
Политолог Данко Васович: России не грозит "югославский сценарий", ведь у неё есть "Сармат"
В Удмуртии приговорили избивавшего кочергой падчерицу мужчину к четырём годам лишения свободы
Экономист Хижняк: повышение ключевой ставки Центробанком России замедлит рост инфляции в стране
WSJ: ВСУ при наступлении были шокированы масштабом подготовки российских войск
Главком Валерий Залужный рассказал, что его "бесит" в контрнаступлении ВСУ
Следователи возбудили уголовное дело из-за взрывов на химзаводе в Нижнем Новгороде
Нехватка витаминов может вызывать головные боли, сообщил эксперт
Певица Полина Гагарина призналась, что у её дочери Мии нет голоса и слуха
Популярное
Туристку из РФ возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта

Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".

"Тонкости туризма": россиянку возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
Путин готовит самый большой кадровый сюрприз: кто может занять место Шойгу?
Загадочные планы Владимира Путина относительно Сергея Шойгу
Васильева раскритиковала вернувшихся в Россию звёзд
Полякам уже дают советы, как спастись
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Правила четырёх "не" при укусе ядовитой змеи
Почти сотню танков ВСУ специально заманят в огневой мешок
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев наказывать Россию
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев наказывать Россию
Последние материалы
Кедми рассказал, как Россия предотвратила захват Крыма со стороны Украины
Политолог Данко Васович: России не грозит "югославский сценарий", ведь у неё есть "Сармат"
В Удмуртии приговорили избивавшего кочергой падчерицу мужчину к четырём годам лишения свободы
Экономист Хижняк: повышение ключевой ставки Центробанком России замедлит рост инфляции в стране
Выстрел, который изменит Францию: белые полицейские против цветных мигрантов
WSJ: ВСУ при наступлении были шокированы масштабом подготовки российских войск
Главком Валерий Залужный рассказал, что его "бесит" в контрнаступлении ВСУ
Следователи возбудили уголовное дело из-за взрывов на химзаводе в Нижнем Новгороде
Нехватка витаминов может вызывать головные боли, сообщил эксперт
Певица Полина Гагарина призналась, что у её дочери Мии нет голоса и слуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников