Выстрел, который изменит Францию: белые полицейские против цветных мигрантов

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"Нет справедливости, нет мира", — под таким лозунгом проходит бунт французов арабского и африканского происхождения. Полицейские Франции могут ответить.

Фото: @enca.com

Бандитизм и мародёрство ширятся по всей стране

Уже третий день идут погромы в районе Парижа (Иль-де-Франс) и по всей Франции в ответ на убийство 17-летнего подростка Нахеля, который не подчинился полицейским.

Марсель горит. В Лионе тоже хаос, вандалы активно используют петарды. Прошлой ночью были сожжены общественные здания (ратуши, полицейские участки, школы) в парижском регионе, Тулузе, Лилле, Клермон-Ферране, а также частные автомобили и общественный транспорт. Начались массовые столкновения в Бордо, Гренобле, Сент-Этьене, везде мародёрство: грабят фуры, магазины, склады.

В ночь на пятницу были мобилизованы 40 000 полицейских и жандармов, задержаны 667 человек, сообщает AFP.

Полицейский, стрелявший в Нахеля, был задержан во вторник. Согласно его словам, он действовал в целях самообороны. На опубликованном видео видно, как офицер стрелял в упор через окно отъезжающего "Мерседеса". Из этого делается вывод, что его полномочия были превышены. Однако, по данным полиции, Нахель уже имел приводы в участки и был агрессивным.

Президент Эмманюэль Макрон прервал пребывание в Брюсселе на саммите Европейского союза, чтобы вернуться в Париж и председательствовать на антикризисном совещании.

Политики Франции кардинально разделились во мнениях

Смерть подростка разделила Францию. Лидер левой партии "Непокорённая Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон осудил "сторожевых псов", которые призывают к спокойствию.

"Мы призываем к наказанию. Отмените судебный иск против бедного Нахеля. Накажите полицейского-убийцу и его сообщника, отдавшего приказ стрелять. Оставьте фельдшера в покое", — написал Меланшон в соцсети.

Упомянутый фельдшер — араб по происхождению, напал на случайного полицейского, совершенно непричастного к смерти подростка, из чувства мести.

LFI также запросила создание комиссии по расследованию "роста смертей после отказа подчиниться". То есть можно сделать вывод, что законодательство Франции применение оружия в этом случае предусматривает.

С другой стороны, председатель правой партии "Национальное ралли" (бывший "Национальный фронт" Марин Ле-Пен) Жордан Барделла назвал Меланшона "общественной опасностью" и осудил "призыв к восстанию" "в надежде получить грязную избирательную выгоду". Барделла призывал к пересмотру миграционной политики.

Расовая ненависть убьёт Францию

Во Франции вспоминают события 2005 года, когда подростки, убегавшие от полиции, были убиты током, спрятавшись на электроподстанции. Тогда общество во Франции разделилось во мнениях и оценках по расовому признаку.

Очевидно, что проблема за эти годы только усугубилась в связи с неконтролируемой миграцией. Франция стала страной, которую мигранты считают своей — они не ассимилируются, активно не подчиняются порядкам, полиции, считая, что их ущемляют.

Но поведение мигрантов вызывает отторжение в рядах белых силовиков, которые ранее отказались преклонять колено перед BLM. Профсоюзы полицейских осудили задержание своего коллеги, утверждая, что власти потворствуют протестующим.

Проблема расовых разногласий замалчивается во Франции, открытые разговоры по теме, как правило, запрещены, не позволены статистические исследования в разрезе рас. И это может взорвать Францию.

Обвинительные приговоры полицейским были ранее редкостью. Если в этот раз будет иначе, силовики объявят свой марш справедливости. Последствия для Пятой Республики будут катастрофическими. К власти придут либо правые, которые уберут арабов и других мигрантов и их потомков из Франции, либо сами арабы, которые сделают из Франции исламскую страну.

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