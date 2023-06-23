Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР

4:54
Мир

Неожиданной выглядит просьба президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР. В Кремле подумали и жёстко отказали и, вероятно, правильно сделали.

"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР
Фото: brics2018.org.za

Страны БРИКС готовы к введению новой резервной валюты

Саммит намечен на 24-25 августа, и на нём предстоит обсудить важнейший вопрос о введении в обращении единой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). И не факт, что это будет юань, который постоянно девальвируется правительством КНР. Возможно, это будет новая валюта, привязанная к золоту. Если обсуждение в кулуарах идёт в этом аспекте, то это прямая угроза господству доллара.

Также будут рассмотрены заявки на вступление новых членов. Уже официально обратились с такой просьбой: Саудовская Аравия, Бангладеш, Иран, Египет, Аргентина, Алжир.

Индонезия, Мексика, Куба, ОАЭ изъявили такое желание. Почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД РФ.

Почему они так хотят этого? Доллар как резервная валюта перестал устраивать многих. И потому что есть угроза его девальвации, так как США перестали быть драйвером мировой экономики, и из-за возможного санкционного давления на правительства со стороны ФРС.

"Троянский конь" — Макрон

На Западе очень недовольны усилением БРИКС. На этом фоне сенсацией прозвучало желание Эмманюэля Макрона посетить саммит организации. Информацию в газете газета L'Opinion подтвердила глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в ЮАР.

Колонна уточнила, что такое приглашение Макрону должно быть сделано "при полном уважении международного права", имея в виду возможный приезд на саммит Владимира Путина в условиях ордера на арест Международного уголовного суда (МУС). То есть просматривается некая угроза в адрес Претории — не принимать Путина, и даже уверенность, что Макрон такое приглашение получит и заменит российский фактор в повестке, переключив на себя внимание.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от Парижа объяснить намерение французского лидера.

"Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь?" — поинтересовалась она.

В четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о "неуместности" присутствия Макрона ввиду его "враждебной и неприемлемой политики". И эта точка зрения доведена до представителей ЮАР.

Почему РФ отказала?

Потребовалось чётко расставить точки над i, так как никто из коллег по БРИКС не против пригласить Макрона.

Так, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отметила, что " именно хозяин определяет, кого следует пригласить". Китайский англоязычный рупор КПК Global Times пишет, что идея Макрона "кажется разумной", и уверяет, что "Франция осознала исторические изменения, происходящие в мировом ландшафте". И если она "действительно сможет служить мостом между различными лагерями в мировых разногласиях и расколах", то милости просим. Причём, по мнению издания, приветствовать на саммите БРИКС можно не только Францию, но и США.

Но после реакции Москвы, Претория не будет приглашать Макрона, который, несомненно, позволил бы себе влезать в повестку, комментировать её в негативном ключе и отговаривать колеблющихся, например, Индию от ввода новой валюты под названием bric, что в переводе c английского означает кирпич. Удар "кирпичом по голове" никому на Западе не нужен.

Неожиданная для Запада неуступчивость Москвы, обернётся поражением Макрона не только глобально, но и во Франции. Он навсегда войдет в историю как президент, которого унизила Африка.

Есть и другое мнение: "одиноко сидящий в коридоре" Макрон

"Положительный исход просьбы (Макрона), не факт, что пошёл бы ему на пользу. Франция не является членом БРИКС и приглашение на саммит не означало бы автоматического доступа к закрытым встречам. А значит, Макрон одиноко сидел бы в коридоре и ждал новостей с заседаний, надеясь набиться на разговор с гостями в перерывах между сессиями. Даже и непонятно, что являет собой более жалкую картину для лидера с завышенным ЧСВ: унизительный отказ в приглашении или "привилегия" провести день в фойе с обслуживающим персоналом. Об этом написал Telegram-канал Мейстер.

Что же, возможно, в будущем, Кремль учтёт тот забавный момент.

Читайте по теме: Экс-советник ЦРУ Рикардс: БРИКС планирует создание новой международной валюты, которая уничтожит доллар

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы сергей рябков мария захарова
Новости
Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия
Выпускники "Фабрики звёзд" упрекнули Риту Дакоту за жалобы на Константина Меладзе
Эксперт Никулин: провокация с цезием-137 нужна Киеву для втягивания НАТО в боевые действия
Песков оценил слова Обамы по поводу жителей Крыма и их желания присоединиться к РФ
"Турпром": Турция страдает от отсутствия российских путешественников
Рейдерство вернулось! Хотят “отжать” целый карьер. Подмосковье
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в госизмене
Дачники Ханты-Мансийска предупредили о медведе, который топчет урожай и подходит к домам
Швейцария ограничила поставки высокотехнологичной продукции в Россию
6 советов для выращивания великолепных африканских фиалок
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Последние материалы
Певица Лада Дэнс заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам
Почему опасно ездить на машине с запретом на регистрационные действия
Выпускники "Фабрики звёзд" упрекнули Риту Дакоту за жалобы на Константина Меладзе
Эксперт Никулин: провокация с цезием-137 нужна Киеву для втягивания НАТО в боевые действия
Песков оценил слова Обамы по поводу жителей Крыма и их желания присоединиться к РФ
"Турпром": Турция страдает от отсутствия российских путешественников
Рейдерство вернулось! Хотят “отжать” целый карьер. Подмосковье
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в госизмене
Дачники Ханты-Мансийска предупредили о медведе, который топчет урожай и подходит к домам
"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников