"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР

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Неожиданной выглядит просьба президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР. В Кремле подумали и жёстко отказали и, вероятно, правильно сделали.

Фото: brics2018.org.za

Страны БРИКС готовы к введению новой резервной валюты

Саммит намечен на 24-25 августа, и на нём предстоит обсудить важнейший вопрос о введении в обращении единой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). И не факт, что это будет юань, который постоянно девальвируется правительством КНР. Возможно, это будет новая валюта, привязанная к золоту. Если обсуждение в кулуарах идёт в этом аспекте, то это прямая угроза господству доллара.

Также будут рассмотрены заявки на вступление новых членов. Уже официально обратились с такой просьбой: Саудовская Аравия, Бангладеш, Иран, Египет, Аргентина, Алжир.

Индонезия, Мексика, Куба, ОАЭ изъявили такое желание. Почти 20 стран хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД РФ.

Почему они так хотят этого? Доллар как резервная валюта перестал устраивать многих. И потому что есть угроза его девальвации, так как США перестали быть драйвером мировой экономики, и из-за возможного санкционного давления на правительства со стороны ФРС.

"Троянский конь" — Макрон

На Западе очень недовольны усилением БРИКС. На этом фоне сенсацией прозвучало желание Эмманюэля Макрона посетить саммит организации. Информацию в газете газета L'Opinion подтвердила глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в ЮАР.

Колонна уточнила, что такое приглашение Макрону должно быть сделано "при полном уважении международного права", имея в виду возможный приезд на саммит Владимира Путина в условиях ордера на арест Международного уголовного суда (МУС). То есть просматривается некая угроза в адрес Претории — не принимать Путина, и даже уверенность, что Макрон такое приглашение получит и заменит российский фактор в повестке, переключив на себя внимание.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова потребовала от Парижа объяснить намерение французского лидера.

"Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь?" — поинтересовалась она.

В четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о "неуместности" присутствия Макрона ввиду его "враждебной и неприемлемой политики". И эта точка зрения доведена до представителей ЮАР.

Почему РФ отказала?

Потребовалось чётко расставить точки над i, так как никто из коллег по БРИКС не против пригласить Макрона.

Так, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отметила, что " именно хозяин определяет, кого следует пригласить". Китайский англоязычный рупор КПК Global Times пишет, что идея Макрона "кажется разумной", и уверяет, что "Франция осознала исторические изменения, происходящие в мировом ландшафте". И если она "действительно сможет служить мостом между различными лагерями в мировых разногласиях и расколах", то милости просим. Причём, по мнению издания, приветствовать на саммите БРИКС можно не только Францию, но и США.

Но после реакции Москвы, Претория не будет приглашать Макрона, который, несомненно, позволил бы себе влезать в повестку, комментировать её в негативном ключе и отговаривать колеблющихся, например, Индию от ввода новой валюты под названием bric, что в переводе c английского означает кирпич. Удар "кирпичом по голове" никому на Западе не нужен.

Неожиданная для Запада неуступчивость Москвы, обернётся поражением Макрона не только глобально, но и во Франции. Он навсегда войдет в историю как президент, которого унизила Африка.

Есть и другое мнение: "одиноко сидящий в коридоре" Макрон

"Положительный исход просьбы (Макрона), не факт, что пошёл бы ему на пользу. Франция не является членом БРИКС и приглашение на саммит не означало бы автоматического доступа к закрытым встречам. А значит, Макрон одиноко сидел бы в коридоре и ждал новостей с заседаний, надеясь набиться на разговор с гостями в перерывах между сессиями. Даже и непонятно, что являет собой более жалкую картину для лидера с завышенным ЧСВ: унизительный отказ в приглашении или "привилегия" провести день в фойе с обслуживающим персоналом. Об этом написал Telegram-канал Мейстер.

Что же, возможно, в будущем, Кремль учтёт тот забавный момент.

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