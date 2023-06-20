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Экс-советник ЦРУ Рикардс: БРИКС планирует создание новой международной валюты, которая уничтожит доллар

1:20
Мир

Американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс предполагает, что на предстоящем саммите БРИКС, который должен состояться 22 августа, может быть объявлено о создании новой международной валюты, которая будет конкурировать с американским долларом.

По мнению Рикардса, это событие может вызвать шок на мировом финансовом рынке и иметь значительное влияние на роль доллара в качестве мировой резервной валюты.

БРИКС — это группа стран, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Джеймс Рикардс также отмечает, что на членство в альянсе претендуют несколько стран, включая Алжир, Аргентину, Бахрейн, Египет, Индонезию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Также есть ещё 17 стран, выразивших заинтересованность в присоединении к БРИКС.

По мнению эксперта, объединенный ВВП стран БРИКС составляет значительную часть мирового ВВП и их совместные действия могут стать реальной альтернативой западным странам. Предполагается, что объявление о создании новой валюты БРИКС может ускорить упадок доллара в качестве главной мировой резервной валюты.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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