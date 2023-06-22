Россия не хочет видеть Макрона на саммите БРИКС

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия не хотела бы видеть президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС, который должен пройти в августе в Южно-Африканской республике. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, президент Франции является "неуместным" гостем на саммите.

"Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убеждённо рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", — цитирует высокопоставленного российского дипломата агентство "Интерфакс".

По словам Сергея Рябкова, российский МИД уже уведомил соответствующие структуры ЮАР о точке зрения нашей страны на участие Макрона в саммите. При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что это дело принимающей стороны определять круг приглашённых.

"Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС", — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой высказал пожелание принять участие в саммите БРИКС.

Судя по сообщениям прессы, эта просьба стала для Рамафосы сюрпризом. И немедленного ответа от президента ЮАР Макрон не получил.