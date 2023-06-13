Макрон "сразил" президента ЮАР просьбой пустить его на саммит БРИКС

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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему коллеге из Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

Фото: news2.ru

"Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня", — сообщает французское издание L'Opinion со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Судя по информации издания, просьба президента Франции президента ЮАР очень удивила. И пока нет информации, что поездка Макрона в ЮАР состоится.

Саммит БРИКС — в это объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика — должен пройти 22-24 августа.

Возможность присутствия на нём президента России осложнена выданным Международным уголовным судом ордером на арест.

Ранее южноафриканская газета The Sunday Times сообщила, что власти ЮАР якобы предложили три варианта приглашения российской стороны на саммит:

президента России заменит делегация МИД РФ;

Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи;

ЮАР может обратиться к Китаю, чтобы саммит прошел на его территории.

Эта информация официально не подтверждена, так что остаются вопросы относительно того, насколько она соответствует реальному положению дел. Сообщалось также, что в ЮАР могут изменить законодательство ради визита президента России.

Отметим, что к сообществу БРИКС намерены присоединиться ряд государств, в том числе Аргентина и Иран. А МИД Китая ранее сообщал, что такие же пожелания высказывают Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.