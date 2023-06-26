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Любовь Степушова

Китай отказался от участия в антироссийской конференции в Копенгагене

3:19
Мир

Ничего "секретного" не было в "мирной конференции по Украине в Копенгагене". В ход идут любые методы, чтобы изолировать РФ. Пока это не получается.

Китай отказался от участия в антироссийской конференции в Копенгагене
Фото: culture.ru

Китай отказался от участия в антироссийском мероприятии

Запад стал плотно работать с теми странами, которые отказались жертвовать своими интересами и присоединяться к западным санкциям против РФ.

В Копенгагене состоялась "мирная конференция по Украине". Как пишет Nikkei кроме представителей G7 участвовали делегации Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, ЮАР и Турции. Советник по национальной безопасности Джон Салливан из США присоединился онлайн. Китай, вопреки распространённому мнению о лояльности к мероприятию, отказался от участия.

Немецкая телекомпания ARD сообщила, что переговоры прошли в условиях секретности. На самом деле, никой секретности нет.

Перечисленные страны входят пул стран, которые работают вместе с Россией в ОПЕК, БРИКС и на двусторонней основе. И теперь любыми методами их пытаются склонить на сторону "мирного плана Зеленского".

Запад делает ставку на усиление санкций против РФ

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбул сказал компании TV2, что встреча и присутствие на ней Салливана показывают усталость Запада от военных действий.

По его словам, западным странам нужно искать другие методы давления на РФ, потому что военный конфликт на Украине "идёт уже почти 500 дней", а в контрнаступлении ВСУ "никакого прорыва нет". Выход G7 нашли в привлечении к санкциям стран, которые "не осудили вторжение России", пояснил Сплидсбул.

Он не рискнул предположить, в каком стиле идёт диалог с приглашёнными на конференцию — путем переговоров или угроз.

По оценке Сплидсбула, "может быть, американцы смогут взять на себя инициативу в плане их убеждения или немного пригрозив им".

Аналитик Джейкоб Каарсбо считает, что страны Глобального Юга не столько поддерживают Путина, сколько устали от США "и отчасти и от Европы". По словам Каарсбо, "попытка изолировать Россию пока не удалась".

Сплидсбул напомнил, что в прошлом году в Братиславе министр иностранных дел Индии "очень чётко заявил, что проблемы Запада не являются мировыми проблемами". Но Запад будет пытаться продолжать подталкивать всех присоединиться к санкционному режиму.

Итогового документа конференция не выработала, но ARD предположила, что мирные переговоры по Украине могут состояться уже в июле. Это крайне сомнительно. Страны Глобального Юга настаивают на мире в условиях территориального статус-кво на бывшей Украине, тогда как Запад ставит условием отказ РФ от тех территорий, которые по Конституции уже являются российскими.

Поссорить РФ с её экономическими партнёрами является невозможным делом, потому что это суверенные страны, они заботятся о своём населении, а не о том, как бы угодить Западу и стать беднее.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дания украина копенгаген джон салливан
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