Телеканал ARD: официальные переговоры по Украине могут начаться в июле

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Официальный переговорный процесс по украинскому вопросу может начаться уже в июле 2023 года, сообщает ARD, ссылаясь на собственные источники.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

По информации немецкого телеканала, в субботу, 24 июня, на территории Копенгагена прошла секретная встреча, в которой приняли участие дипломаты, представляющие страны Запада, а также Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку. В сюжете сказано, что дискуссию инициировало украинское руководство.

Как подчёркивает ARD, западные лидеры провели мероприятие, чтобы получить поддержку государств, входящих в состав БРИКС, которые пытаются сохранять нейтральную позицию по поводу украинского конфликта.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил участие белорусского президента Александра Лукашенко в мирных переговорах между Москвой и Киевом.