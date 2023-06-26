Официальный переговорный процесс по украинскому вопросу может начаться уже в июле 2023 года, сообщает ARD, ссылаясь на собственные источники.
По информации немецкого телеканала, в субботу, 24 июня, на территории Копенгагена прошла секретная встреча, в которой приняли участие дипломаты, представляющие страны Запада, а также Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку. В сюжете сказано, что дискуссию инициировало украинское руководство.
Как подчёркивает ARD, западные лидеры провели мероприятие, чтобы получить поддержку государств, входящих в состав БРИКС, которые пытаются сохранять нейтральную позицию по поводу украинского конфликта.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил участие белорусского президента Александра Лукашенко в мирных переговорах между Москвой и Киевом.
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