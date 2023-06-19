Sohu: США сталкиваются с провалом своей стратегии по сдерживанию России

2:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Китайское издание Sohu сообщает, что конфликт между Россией и США перешёл в активную фазу. США планировали быструю победу, используя санкции для изоляции России. Они также надеялись на провал российской армии на поле боя. Целью всего этого было унижение Москвы и демонстрация последствий для тех, кто противостоит Вашингтону.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Однако со временем стало очевидно, что этот план не удался. Санкции и другие инструменты, использованные американскими властями, не смогли изолировать Россию. Последней попыткой был ордер на арест президента РФ Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом. Однако США получили две плохие новости: Путин получил и принял приглашения на саммит БРИКС в ЮАР, а также Реджеп Тайип Эрдоган пригласил его в Турцию.

Эта новость, согласно статье, является явной дипломатической пощёчиной для стратегии Соединённых Штатов по сдерживанию России. Авторы указывают на то, что Россия смогла поставить США на место благодаря своему экономическому и политическому влиянию. Независимые государства не хотят разрывать выгодные отношения с Москвой, и российские власти это понимают. Попытки Запада помешать этим связям только ускоряют его собственное падение. Кроме того, исключение России из системы SWIFT способствовало отказу от использования доллара и переходу к национальным валютам.

Авторы статьи также отмечают, что это позволило остальному миру увидеть экономическую мощь России. Ни одна страна не желает портить отношения с Москвой, которая самостоятельно противостоит США и всей Европе.

Аналитики напоминают, что Путин неоднократно говорил о снижении влияния США и стран Запада. Он указывал на то, что украинский конфликт изменит глобальный порядок и что процесс формирования многополярного мира уже начался.