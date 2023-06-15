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Антон Куликов

"Украина стала примером": Тихановская мечтает избавиться от русского языка в Белоруссии

Мир

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала задачу оппозиции в Белоруссии. Причём, судя по высказыванию, нет дела важнее.

"Украина стала примером": Тихановская мечтает избавиться от русского языка в Белоруссии
Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

А задачей этой является отмена государственного статуса русского языка в стране. По словам Тихановской, задача оппозиции заключается в том, чтобы государственным языком был белорусский.

По её словам, всё больше людей сейчас говорят на белорусском языке, популяризируется белорусская культура.

И вообще, подчеркнула Тихановская, белорусский язык не должен насаждаться насильственно: "Это должен быть мягкий процесс, чтобы это не выглядело переломом через колено".

А кто же (или что же) может служить ориентиром в этом процессе? "Конечно, Украина стала для нас примером, где возрождаются национальные идеи, это же становится мейнстримом среди белорусов", — цитирует Тихановскую сайт Rubaltic. ru.

Каким образом в её сознании уживается то, что белорусский язык не должен насаждаться насильственно и при этом примером является Украина — большая загадка.

Что же касается русского языка, то он, по словам Тихановской, "стал инструментом пророссийской политики".

Она считает, что в Белоруссии "идёт демонизация белорусского языка": "Когда ты общаешься на белорусском, покупаешь книги — это настораживающий факт для Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией".

Тот факт, что эти книги можно приобрести в свободной продаже, настораживающим фактором, видимо, не является.

Кроме того, Тихановская обвинила белорусские власти в переписывании истории страны: "Стирается память обо всëм, что связано с европейским прошлым — Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой".

Согласно Конституции Белоруссии, государственными языками являются белорусский и русский. Президент республики Александр Лукашенко неоднократно высказывался в поддержку русского языка и называл его национальным достоянием страны.

Судя по всему, это и есть основная причина претензий Тихановской к русскому языку. Ну а раз она упомянула Украину в качестве примера, то её оговорку про "мягкий процесс" по переходу на белорусский язык едва ли можно воспринимать всерьёз.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы белоруссия александр лукашенко светлана тихановская
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