Правительства России и Белоруссии согласовали 16 проектов на сумму 85 млрд рублей

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Александр Ефимов, заместитель белорусского министра промышленности, в ходе второго Евразийского экономического форума сообщил о создании Россией и Белоруссией 16 совместных проектов, сумма которых доходит до 85 млрд рублей.

Фото: Вести.ру

"С Минпромторгом России у нас уже согласовано 16 достаточно крупных проектов на общую сумму порядка 85 млрд российских рублей".

К текущему моменту, по словам политика, на стадии разработки находится ряд проектов из области микроэлектроники, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, обрабатывающего оборудования.

Стоит вспомнить слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который с уверенностью сказал, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Беларусь в частности.