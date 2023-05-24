Александр Ефимов, заместитель белорусского министра промышленности, в ходе второго Евразийского экономического форума сообщил о создании Россией и Белоруссией 16 совместных проектов, сумма которых доходит до 85 млрд рублей.
"С Минпромторгом России у нас уже согласовано 16 достаточно крупных проектов на общую сумму порядка 85 млрд российских рублей".
К текущему моменту, по словам политика, на стадии разработки находится ряд проектов из области микроэлектроники, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, обрабатывающего оборудования.
Стоит вспомнить слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который с уверенностью сказал, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Беларусь в частности.
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