Си Цзиньпин не поверит ни единому слову Блинкена. Пекин готовится к войне

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Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в КНР, чтобы уговорить Пекин хотя бы взять трубку, если срочно понадобится переговорить. В Китае предпочитают не втягиваться с США в бесполезные дискуссии, а готовиться к войне.

Фото: Saul Loeb/AP

Пекин отказывается разговаривать с Вашингтоном

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Пекин в эти выходные, чтобы вызвать китайских руководителей на диалог. Американские чиновники утверждают, что его задача — "установить каналы связи для обсуждения важных проблем, устранения неправильных представлений, предотвращения просчетов и глобального конфликта". Пекин недавно отверг такую линию связи между военными и отказался от официальной встречи между министром национальной обороны Китая Ли Шанфу и министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре по причине наложенных санкций на китайского министра.

Отношения между странами резко ухудшились после того, как США в феврале сбили китайский метеозонд у своего побережья, и Блинкен отменил свой визит в Пекин, высказав немало претензий. Демарш китайцы не простили. Министерство иностранных дел КНР в преддверие вновь согласованного визита Блинкена заявило, что США должны:

уважать опасения Китая,

прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая,

прекратить подрывать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая под предлогом конкурентной борьбы.

Как пишет CNN, ожидается, что Блинкен также выразит озабоченность по поводу роли Китая в фентаниловом кризисе (якобы Китай поставляет этот наркотик в США), проблемах Тайваня (США поставляют оружие сепаратистскому правительству и не уважают принцип "одного Китая"), а также "войне на Украине" (США обвиняют Китай в "сговоре" Россией), .

Сам набор тем не говорит о желании администрации Джо Байдена поговорить по-хорошему. Поэтому Пекин дистанцируется от контактов на высшем уровне — они ничего не решают.

Каналы связи Блинкен может быть и установит, но отношения могут заметно ухудшиться, и обе страны к этому готовятся. Китай скупает золото и сбрасывает трежерис, готовясь к санкциям. США пытаются перетащить к себе европейскую промышленность, чтобы решить проблему деиндустриализации.

США не выиграть сегодня войну с Китаем

Многие аналитики не исключают масштабного военного конфликта между странами в Индо-Тихоокеанском регионе.

За последние несколько лет были разыграны на компьютере десятки версий такой войны и каждый раз результат был неутешительным для США. Они за несколько дней в "кровавой мясорубке" израсходуют все свои ракеты класса "воздух-земля" большой дальности, при этом значительная часть их самолетов будет уничтожена на земле, а армия погибнет в столкновениях с китайской.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на сегодняшний день превосходит армию США численно в три раза и по размеру флота. Детали и печатные платы для самолётов и другой техники США производятся в Китае. Китай эксклюзивно имеет набор редкоземельных элементов, которые используются для производства ракет и боеприпасов, литий — для батарей, кобальт, алюминий и титан — в полупроводниках.

Пекин добился успехов в области производства взрывчатых веществ, гиперзвукового оружия, беспилотников (испытываются на Украине). В США этого ничего нет, как и парка станков для производства снарядов и боеприпасов.

Психологическое преимущество тоже на стороне Китая, поскольку китайцы будут бороться за свою землю и готовы к войне на истощение. Американская же армия умеет воевать против террористов, но не знает как проводить масштабные военные операции. Бойцов НОАК научат российские советники.

США надо менять политику по Тайваню

Поэтому западные эксперты говорят, что главная цель США в игре против Китая должна состоять не в том, чтобы вести с ним войну, а в том, чтобы удержать Пекин от её начала.

Но с такой агрессивной повесткой, как у Блинкена, в условиях жёстких торговых и технологических войн, трудно найти общий язык.

Для этого надо, прежде всего, менять политику по Тайваню, где США уже перешли "красную черту". С трудом верится, поэтому эскалация неизбежна. Растёт число предотвращённых военных столкновений в воздухе и акватории в Южно-Китайском море. США спешно создают и развивают военные антикитайские блоки (AUKUS, QUAD и Five Eye), базу для производства снарядов в Юго-Восточной Азии. Военные базы окружают Китай. Япония, Филиппины, Папуа Новая Гвинея, Австралия станут заложниками большой войны Запада с Китаем.

Пекин тоже не дремлет и приближает свои силы к границам США в Тихом океане: базы на Соломоновых островах, Кубе позволят Китаю разместить войска в этих странах.

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин в апреле заявил, что НОАК и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призвал генералов "не бояться воевать и принимать трудные решения". И подчеркнул:

"Мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают. В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий".

Китай выиграет войну у США без единого выстрела

Китай представляет для США самую большую угрозу, так как способен покончить с гегемонией доллара и уже начал идти по этому пути. Китай выиграет таким способом войну у США без единого выстрела и станет новым мировым гегемоном. Поэтому у Вашингтона есть очень короткий дедлайн, чтобы предотвратить свой дефолт и отказ стран от доллара, как резервной валюты. И пока не видно, как Вашингтон реально будет это делать.

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