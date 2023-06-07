National Interest: Си Цзиньпин высмеял Байдена и Запад в разговоре с Зеленским

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Лидер Китая Си Цзиньпин, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, высмеял США. Об этом заявили доктора из Австралийского колледжа обороны Майкл Кларк и Мэтью Сассекс в статье для издания The National Interest.

Фото: Ju Peng/Xinhua

Авторы отмечают, что отношения между Китаем и Соединёнными Штатами являются крайне нестабильными. Они заявляют, что конкуренция между ними может привести к открытому столкновению. США не одобряют вызов, брошенный КНР американскому лидерству. Однако Китай утверждает, что Штаты пытаются сдержать его развитие.

Основной проблемой администрации Джо Байдена является то, что она не может одновременно бороться за превосходство с Китаем и восстановить американское лидерство, отмечают эксперты. Кроме того, китайские власти открыто обвиняют США в текущих проблемах Китая.

Например, во время дискуссии с представителями китайской торговли 3 марта Си Цзиньпин описал международную обстановку как неопределённую, где США и их союзники работают на подавление Китая.

Аналитики отмечают, что Пекин также обвиняет США в других проблемах. Например, в развязывание украинского конфликта. Во время телефонного разговора с президентом Зеленским в апреле, китайский лидер заявил, что Китай делает всё возможное для прекращения военных действий, в отличие от некоторых других стран.

Авторы отмечают, что Китай сделал значительные усилия для достижения дипломатического разрешения конфликта. Министр иностранных дел Китая Ван И посетил европейские столицы в конце февраля. Также Пекин предложил 12 пунктов для заключения мира. Однако эти инициативы не были оценены Киевом, поскольку США и Запад выступают против мирных предложений.