Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Разгром колонны техники НАТО в ходе наступления на Новодонецкое: брошены и уничтожены танки
Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября
Читатели Le Figaro об атаке на Каховскую ГЭС: это похоже на "лебединую песнь" Украины и Запада
Нутрициолог Строков назвал четыре самых полезных продукта в мире
Симоньян выяснила, почему ВС РФ не могут подавить атаку ВСУ на Шебекино
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что Украина может совершить теракт на Запорожской АЭС
The Washington Post: подрыв "Северных потоков" Залужный курировал втайне от Зеленского
Не служил - не мужик: более половины россиянок хотят отправить мужчину в армию
Спецназовец "Микс": ВСУ в Авдеевке применяют такую же тактику, как в Мариуполе и Артёмовске

National Interest: Си Цзиньпин высмеял Байдена и Запад в разговоре с Зеленским

1:59
Мир

Лидер Китая Си Цзиньпин, во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, высмеял США. Об этом заявили доктора из Австралийского колледжа обороны Майкл Кларк и Мэтью Сассекс в статье для издания The National Interest.

National Interest: Си Цзиньпин высмеял Байдена и Запад в разговоре с Зеленским
Фото: Ju Peng/Xinhua

Авторы отмечают, что отношения между Китаем и Соединёнными Штатами являются крайне нестабильными. Они заявляют, что конкуренция между ними может привести к открытому столкновению. США не одобряют вызов, брошенный КНР американскому лидерству. Однако Китай утверждает, что Штаты пытаются сдержать его развитие.

Основной проблемой администрации Джо Байдена является то, что она не может одновременно бороться за превосходство с Китаем и восстановить американское лидерство, отмечают эксперты. Кроме того, китайские власти открыто обвиняют США в текущих проблемах Китая.

Например, во время дискуссии с представителями китайской торговли 3 марта Си Цзиньпин описал международную обстановку как неопределённую, где США и их союзники работают на подавление Китая.

Аналитики отмечают, что Пекин также обвиняет США в других проблемах. Например, в развязывание украинского конфликта. Во время телефонного разговора с президентом Зеленским в апреле, китайский лидер заявил, что Китай делает всё возможное для прекращения военных действий, в отличие от некоторых других стран.

Авторы отмечают, что Китай сделал значительные усилия для достижения дипломатического разрешения конфликта. Министр иностранных дел Китая Ван И посетил европейские столицы в конце февраля. Также Пекин предложил 12 пунктов для заключения мира. Однако эти инициативы не были оценены Киевом, поскольку США и Запад выступают против мирных предложений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.

Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
Катастрофы не будет: специалисты вспомнили историю создания Каховской ГЭС
Русские опять жгут немецкие "Леопарды". Путин пообещал, что этим они не отделаются
Русские опять жгут немецкие "Леопарды". Путин пообещал, что этим они не отделаются
Последние материалы
Спецназовец "Микс": ВСУ в Авдеевке применяют такую же тактику, как в Мариуполе и Артёмовске
NYT: Польша оказалась не таким другом, каким её считали на Западе
Почему водители упаковывают аккумулятор в чехол
Туристка из РФ заявила, что отдыха в Турции "за копейки" больше не будет
CNN: на Западе увидели признаки начала контрнаступления армии Украины
Подведены итоги заявочной кампании Пятого международного маркетингового конкурса "PROбренд - 2023"
Военкор Котенок рассказал об артиллерийских боях под Марьинкой
Автоэксперт Чуйкин: АвтоВАЗ не собирается снижать цены вслед за китайскими брендами
Иран создаст газовый хаб в Персидском заливе совместно с Россией, Катаром и Туркменией
WP: в Белом доме считают, что ВСУ хотят перерезать коридор в Крым в ходе контрнаступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников