На грани паники: в Токио нервничают из-за сближения России и Китая

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида за последнее время совершил множество поездок по миру, стараясь укрепить связи с другими странами, говорится в материале, опубликованном в германской издании Der Tagesspiegel.

Отмечается, что обычно такая активность несвойственна для руководства Японии. А потому происходящее явно указывает на беспокойство, царящее в Токио.

"Нервозность из-за китайско-российского пакта: как Япония ищет партнеров по всему миру. За одну неделю премьер-министр Японии установил столько важных контактов, сколько не устанавливал за многие годы. Фон всего этого — клятвы верности Си и Путина в Москве", — сказано в публикации Der Tagesspiegel (перевод "ПолитРоссия").

Конечно, без глуповатой драматизации в материале германского издания не обошлось, это в расчёте на то, чтобы привлечь внимание читателей.

В Индии на переговорах с премьер-министром Нарендрой Моди Фумио Кисида постарался заручиться поддержкой в дальнейшем укреплении военных, дипломатических и экономических связей. При этом, отмечает Der Tagesspiegel, шансов настроить Индию против России у японского премьера мало.

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Кисида также выступал за военное и экономическое сближение. И вероятно, уже в следующем году могут пройти совместные военные учения двух стран. Впрочем, не факт, что они будут двусторонними, а то уж весьма негативный фон будет у этих учений, вспоминая историю.

В материале немецкого издания также отмечается, что японский премьер неслучайно отправился в Киев именно во время визита председателя КНР в Москву.

Однако самым ярким проявлением нервозности, царящей в Токио, стал саммит с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

Испуганный заявлениями Путин и Си, Кисида пытается заручиться поддержкой даже у тех, кто питает давнюю неприязнь к Японии. Как, например, в случае с Кореей.

Der Tagesspiegel отмечает, что в случае, если сближение произойдёт, то именно Фумио Кисида окажется в самом большом выигрыше. Ведь это будет означать значительный шаг для укрепления позиций Японии в Азии. Собственно, в материале сказано, что Кисида хочет сделать свою страну гегемоном в регионе в средне- и долгосрочной перспективе.

Но зададимся вопросом, о какой "нервозности" или тем более "панике", как это пытается преподнести Der Tagesspiegel, может идти речь? Нет, это стратегия. А вот насколько готовы сближаться с Японией соседние государства, вопрос пока открытый.