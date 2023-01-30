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Токио возмутил ответ Москвы на антироссийские санкции Японии

Экономика

В Токио комментируют решение Москвы отказаться от межправительственных консультаций по поводу рыбного промысла у южной части Курильских островов. Точнее сказать, не комментируют, а негодуют. Решение российских властей называют не иначе, как "неприемлемыми".

Токио возмутил ответ Москвы на антироссийские санкции Японии

По словам генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно, российский МИД сообщил 19 января, что не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций. Мацуно заявил, что "меры, принятые Россией, неприемлемы".

"Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать промысел 2023 года", — цитирует Мацуно РИА "Новости".

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура заявил, что рыбный промысел в районе южных Курильских островов (так называемых северных территорий, как именуют их в Японии) является важным как для экономики региона, так и для страны в целом.

В российском МИДе ранее назвали причину, по которым Москва не может согласовать проведение консультаций — санкции Японии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительство Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций".

Там заметили, что японская сторона порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников." В ведомстве добавили, что Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года, а также выслала группу российских дипломатов.

Консультации по вопросам рыбного лова у южной части Курильских островов Россия отказалась вести впервые за 22 года.

Поскольку трудно ожидать, что Токио согласится на условие Москвы по возобновлению консультаций — а именно, проявить стремление к нормализации двусторонних отношений — можно прогнозировать, что в обозримом будущем японские рыбаки не будут иметь возможности вести рыбный промысел возле Курильских островов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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