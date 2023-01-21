Япония требует от России не прекращать переговоры о квотах на лов рыбы возле Курил

Япония требует от России не прекращать консультации о квотах на вылов рыбы у Курильских островов. Такой вывод можно сделать из заявления японского посольства на сей счёт.

Ранее японские СМИ сообщили, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации с Японией насчёт условий ведения в 2023 году промысла в водах у Курильских островов. В Токио считают, что это негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.

В японском посольстве в Москве подтвердили РИА "Новости" — российская сторона уведомила о том, что не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций.

В посольстве отметили, что на протяжении более 20 лет с момента его заключения в 1998 году стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.

"Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги", — отметили в дипмиссии.

При этом в посольстве подчеркнули, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".

В Японии предполагают, причина сложившейся ситуации в том, что Токио поддерживает антироссийские санкции. Впрочем, можно сказать, что здесь можно и без предположений обойтись, поскольку премьер-министр Фумио Кисида и в самом деле неоднократно демонстрировал готовность поддерживать любые антироссийские шаги.

Япония, напомним, присоединилась к числу государств, которые поддержали потолок цен на российскую нефть.

А потому было бы удивительно, если бы в России не обратили на это внимания. При этом, надо сказать, Россия долгое время демонстрировала терпение в отношении политики Японии. Так, например, в конце прошлого года были согласованы квоты на вылов рыбы в 2023 году.

Но сейчас процесс как минимум поставлен на паузу. Чтобы руководство Японии всё-таки ещё раз оценило последствия своих действий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.