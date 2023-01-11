Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин отчитал Мантурова за заказы по воздушным судам: "Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете!"
Руководитель отделения партии "Европейская Солидарность" Александр Логвин уничтожен ВС РФ в Артёмовске
Власти Перу ввели комендантский час
Эндокринолог рассказала о медикаментозных способах продлить жизнь: клетки "не заражают" старением другие клетки
Аналитик Скачко: взятие Артёмовска пробьёт огромную брешь в обороне ВСУ, которую они ничем не заполнят
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о подготовке ВС РФ генерального наступления по всему фронту
МК: Крамник проинформировал, что "зоопарк" из западных танков обернётся для ВСУ бардаком
Wall Street Journal: руководство ВСУ признало огромные потери в Артёмовске
Главком ВСУ Залужный бросил на гибель и плен тысячи солдат в Бахмутском сражении

Sohu: Китай преподал Японии урок за проявленное неуважение к России

Мир

Неуважение, которое правительство Японии продемонстрировало по отношению к Китаю и России, обернулось проблемами для Токио, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Китай преподал Японии урок за проявленное неуважение к России

В статье напоминается, что некоторое время назад японские власти согласовали новую стратегию национальной безопасности, которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону. Авторы материала отмечают, что правительство Фумио Кисиды взяло курс на милитаризацию страны. А это вызов для Китая и России.

"С тех пор как Фумио Кисида вступил в должность, Япония даже не пытается скрыть свои планы по наращивают военного потенциала. Параллельно с этим страна постоянно пытается вмешиваться в дела Китая, а также проявляет неуважение к России", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия"). Премьер-министром Японии Кисида стал в октябре 2021 года. В 2012 — 2017 годах он был министром иностранных дел.

По мнению китайских экспертов, нынешний премьер-министр Японии сильно переоценивает свои возможности, в то же время недооценивая Россию и Китай.

В Токио заручились поддержкой США и надеются, что регулярные провоциации в отношении соседей сойдут Японии с рук, отмечается в материале. Подчёркивается, что Япония продолжает заявлять о претензиях на часть Курильских островов, что китайские эксперты назвали проявлением неуважения к России.

Однако в Токио не учли, что Москва и Пекин не позволят Японии "буйствовать" в Азии, отмечается в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности Москвы принять меры для блокирования военных угроз со стороны Токио.

А Китай направил корабли военно-морского флота к островам Ириомоте и Йонагуни. Китайские военные корабли не были в этих водах семь лет, их появление там стало неожиданностью для японцев, говорится в материале.

И едва ли в Токио по этому поводу испытали большую радость, отмечают китайские аналитики. По мнению которых, во время этого японские политики в последнюю очередь думали о Курильских островах.

А потому можно считать, что это был урок со стороны Пекина — в том числе и за неуважение, которое в Токио проявляют по отношению не только к интересам Китая, но и России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ

Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
Cудьба Косово ещё долгое время будет предметом споров Михаил Плисюк Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Требуются специалисты по починке военных трофеев Вячеслав Шпаковский
South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard
Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
Последние материалы
Sohu: Китай преподал Японии урок за проявленное неуважение к России
Власти Перу ввели комендантский час
Эндокринолог рассказала о медикаментозных способах продлить жизнь: клетки "не заражают" старением другие клетки
Аналитик Скачко: взятие Артёмовска пробьёт огромную брешь в обороне ВСУ, которую они ничем не заполнят
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о подготовке ВС РФ генерального наступления по всему фронту
МК: Крамник проинформировал, что "зоопарк" из западных танков обернётся для ВСУ бардаком
Wall Street Journal: руководство ВСУ признало огромные потери в Артёмовске
Вифлеемские младенцы защитят наших детей
Главком ВСУ Залужный бросил на гибель и плен тысячи солдат в Бахмутском сражении
Shukan Gendai: украинский конфликт станет для США повторением Вьетнамской войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников