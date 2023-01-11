Sohu: Китай преподал Японии урок за проявленное неуважение к России

Неуважение, которое правительство Японии продемонстрировало по отношению к Китаю и России, обернулось проблемами для Токио, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

В статье напоминается, что некоторое время назад японские власти согласовали новую стратегию национальной безопасности, которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону. Авторы материала отмечают, что правительство Фумио Кисиды взяло курс на милитаризацию страны. А это вызов для Китая и России.

"С тех пор как Фумио Кисида вступил в должность, Япония даже не пытается скрыть свои планы по наращивают военного потенциала. Параллельно с этим страна постоянно пытается вмешиваться в дела Китая, а также проявляет неуважение к России", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия"). Премьер-министром Японии Кисида стал в октябре 2021 года. В 2012 — 2017 годах он был министром иностранных дел.

По мнению китайских экспертов, нынешний премьер-министр Японии сильно переоценивает свои возможности, в то же время недооценивая Россию и Китай.

В Токио заручились поддержкой США и надеются, что регулярные провоциации в отношении соседей сойдут Японии с рук, отмечается в материале. Подчёркивается, что Япония продолжает заявлять о претензиях на часть Курильских островов, что китайские эксперты назвали проявлением неуважения к России.

Однако в Токио не учли, что Москва и Пекин не позволят Японии "буйствовать" в Азии, отмечается в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности Москвы принять меры для блокирования военных угроз со стороны Токио.

А Китай направил корабли военно-морского флота к островам Ириомоте и Йонагуни. Китайские военные корабли не были в этих водах семь лет, их появление там стало неожиданностью для японцев, говорится в материале.

И едва ли в Токио по этому поводу испытали большую радость, отмечают китайские аналитики. По мнению которых, во время этого японские политики в последнюю очередь думали о Курильских островах.

А потому можно считать, что это был урок со стороны Пекина — в том числе и за неуважение, которое в Токио проявляют по отношению не только к интересам Китая, но и России.