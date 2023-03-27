США сносят "режим Нетаньяху" за попытку достичь суверенитета Израиля

3:57 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

В Израиле идёт операция США по отстранению от власти "режима Нетаньяху", неугодного Вашингтону тем, что задумал сделать страну суверенной.

Нетаньяху задумал избавить Израиль от американского рулевого

Когда многотысячные протесты в любой стране идут месяц, они всегда нужны США, и повод может быть тоже любым.

В случае Израиля им является судебная реформа премьера Биньямина Нетаньяху. Если кратко, то она призвана упорядочить отношения судебной, исполнительной и законодательной властей. Верховный суд Израиля (БАГАЦ) имеет полномочия отменять любой закон, принятый парламентом или правительством Израиля (через юридических советников).

Правительство Нетаньяху поставило задачу снизить полномочия БАГАЦ и свести их к обычным во всём мире, а именно — быть просто арбитром между законодательной и исполнительной ветвями власти. Преодолевать вето БАГАЦ, по закону, можно будет простым большинством парламента в 61 голос. Также предусмотрено назначение судей парламентом и понижение статуса юридических советников — правительство перестанет подчиняться тем, кого никто не выбирал.

Сегодня судьи БАГАЦ — это пожизненные самоназначенцы и "частная лавочка". И чисто "случайно" оказалось так, что все они — левые либералы и выполняют "хотелки" Госдепа США.

США финансируют протесты

Посол США в Израиле Том Нейдс заявил, что администрация Джо Байдена оказала давление на премьер-министра Израиля, чтобы тот "нажал на тормоза" на пути продвижения плана по изменению судебной системы.

"Мы чувствуем, что демократические институты в опасности, мы говорим премьер-министру то, что я говорю своим детям: "Притормози. Притормози. Постарайся достичь консенсуса", — сказал посол.

Нетаньяху прямо указывают в либеральной прессе США и Израиля, что правительство, когда дело доходит до продвижения значительных шагов, "должно учитывать интересы Америки и помнить, что поддержание хороших отношений с США является важной опорой национальной безопасности".

Сын Нетаньяху Яир поделился видео, на котором сенатор-республиканец Том Коттон обвиняет Госдеп США в попытке свергнуть правительство в Израиле. В записи Коттон утверждал, что Госдеп перечислил средства "Движению за качество правительства" для финансирования протестов против судебной реформы.

Бумеранг возвращается

Кризис в отношениях Израиля с США очевиден: несмотря на американскую практику приглашения израильских премьер-министров с момента их избрания с официальным визитом в Вашингтон, Нетаньяху после трёх месяцев во власти до сих пор не пригласили на такой визит.

Премьер-министра за его долгую карьеру пытались отстранить от власти дважды. Сначала при Билле Клинтоне, который даже признал это, а затем при администрации Барака Обамы. Идёт третья попытка с целью навсегда убрать Нетаньяху из политики, всего лишь за то, что Нетаньяху — правый консерватор, что в современном западном мире приравнивается к званию "агент Путина".

Но США очень рискуют. Управляемый хаос часто превращается в неуправляемый: на Ближнем Востоке — это смертельная для страны вещь. Потерять такого союзника как Израиль, если его растерзают соседи, будет тем самым бумерангом, который прилетит США за разрушение Ирака, Ливии, Сирии, Украины, и так далее.

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