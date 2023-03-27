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Любовь Степушова

США сносят "режим Нетаньяху" за попытку достичь суверенитета Израиля

3:57
Мир » Азия » Ближний Восток

В Израиле идёт операция США по отстранению от власти "режима Нетаньяху", неугодного Вашингтону тем, что задумал сделать страну суверенной.

США сносят "режим Нетаньяху" за попытку достичь суверенитета Израиля

Нетаньяху задумал избавить Израиль от американского рулевого

Когда многотысячные протесты в любой стране идут месяц, они всегда нужны США, и повод может быть тоже любым.

В случае Израиля им является судебная реформа премьера Биньямина Нетаньяху. Если кратко, то она призвана упорядочить отношения судебной, исполнительной и законодательной властей. Верховный суд Израиля (БАГАЦ) имеет полномочия отменять любой закон, принятый парламентом или правительством Израиля (через юридических советников).

Правительство Нетаньяху поставило задачу снизить полномочия БАГАЦ и свести их к обычным во всём мире, а именно — быть просто арбитром между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Преодолевать вето БАГАЦ, по закону, можно будет простым большинством парламента в 61 голос. Также предусмотрено назначение судей парламентом и понижение статуса юридических советников — правительство перестанет подчиняться тем, кого никто не выбирал.

Сегодня судьи БАГАЦ — это пожизненные самоназначенцы и "частная лавочка". И чисто "случайно" оказалось так, что все они — левые либералы и выполняют "хотелки" Госдепа США.

США финансируют протесты

Посол США в Израиле Том Нейдс заявил, что администрация Джо Байдена оказала давление на премьер-министра Израиля, чтобы тот "нажал на тормоза" на пути продвижения плана по изменению судебной системы.

"Мы чувствуем, что демократические институты в опасности, мы говорим премьер-министру то, что я говорю своим детям: "Притормози. Притормози. Постарайся достичь консенсуса", — сказал посол.

Нетаньяху прямо указывают в либеральной прессе США и Израиля, что правительство, когда дело доходит до продвижения значительных шагов, "должно учитывать интересы Америки и помнить, что поддержание хороших отношений с США является важной опорой национальной безопасности".

Сын Нетаньяху Яир поделился видео, на котором сенатор-республиканец Том Коттон обвиняет Госдеп США в попытке свергнуть правительство в Израиле. В записи Коттон утверждал, что Госдеп перечислил средства "Движению за качество правительства" для финансирования протестов против судебной реформы.

Бумеранг возвращается

Кризис в отношениях Израиля с США очевиден: несмотря на американскую практику приглашения израильских премьер-министров с момента их избрания с официальным визитом в Вашингтон, Нетаньяху после трёх месяцев во власти до сих пор не пригласили на такой визит.

Премьер-министра за его долгую карьеру пытались отстранить от власти дважды. Сначала при Билле Клинтоне, который даже признал это, а затем при администрации Барака Обамы. Идёт третья попытка с целью навсегда убрать Нетаньяху из политики, всего лишь за то, что Нетаньяху — правый консерватор, что в современном западном мире приравнивается к званию "агент Путина".

Но США очень рискуют. Управляемый хаос часто превращается в неуправляемый: на Ближнем Востоке — это смертельная для страны вещь. Потерять такого союзника как Израиль, если его растерзают соседи, будет тем самым бумерангом, который прилетит США за разрушение Ирака, Ливии, Сирии, Украины, и так далее.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сша израиль протесты биньямин нетаньяху
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