Президент Израиля предупредил о высокой вероятности гражданской войны

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Президент Израиля Исаак Херцог предупредил, что еврейское государство стоит на грани гражданской войны из-за предложенных правительством судебных реформ. На фоне общенациональных протестов он представил ряд альтернативных реформ, которые были отвергнуты премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Те, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жизнями — это граница, которую мы не перейдем, сильно ошибаются, — сказал Херцог в видеообращении к народу. — Пропасть на расстоянии вытянутой руки. Я не позволю стране свалиться в неё любой ценой и любыми средствами".

О чём речь?

Напомню, Израиль с января, с момента объявления премьера Нетаньяху о предлагаемых им реформах, сотрясают непрерывные протесты.

Законодательные изменения, разработанные правительством, позволят парламенту страны отменять решения Верховного суда простым большинством голосов, предоставят кабмину больше полномочий при назначении судей и ограничат способность суда пересматривать законодательство, которое он считает "неразумным”.

На этой неделе, во вторник, парламент Израиля проголосовал за принятие законопроекта, который позволит законодателям отменять постановления. Голосование состоялось после того, как сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других израильских городов в минувшие выходные, протестуя против его принятия.

Херцог, чья роль в основном носит церемониальный характер, в ответ предложил альтернативный пакет реформ. Его план по-прежнему запрещает суду пересматривать законодательство, которое он считает "необоснованным”, но позволит отменять решения парламента большинством в две трети голосов судей. Среди других компромиссов это также позволило бы парламенту отменять постановления, но только с согласия другой ветви власти.

Премьер-министр отверг президентский план, заявив журналистам, что он "только увековечит существующую ситуацию”. После этого заявления протесты вспыхнули с новой силой. Демонстранты даже попытались сорвать запланированную поездку Нетаньяху в Берлин, собравшись в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Критики премьер-министра утверждают, что изменение законодательства позволит Нетаньяху "править как авторитарному правителю" и попытке "протащить закон", защищающий его от продолжающихся расследований коррупции. На прошлой неделе президент Херцог встал на сторону несогласных, назвав реформы "репрессивными” и антидемократическими.

В обращении перед голосованием во вторник он заявил, что реформы вызвали "конституционный и социальный кризис” и должны быть прекращены до того, как Израиль пострадает от "дипломатических, экономических, социальных последствий и последствий для безопасности”.

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