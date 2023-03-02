В Израиле протестующие заблокировали жену премьер-министра Нетаньяху в парикмахерской

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Поход в салон красоты в Тель-Авиве закончился для супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху неприятностями. Протестующие взяли парикмахерскую в оцепление.

Представители полиции несколько часов вызволяли Сару Нетаньяху из салона. Справиться с задачей им не удалось, поэтому на помощь жене высокопоставленного лица пришло спецподразделение, которое помогло женщине эвакуироваться.

Биньямина Нетаньяху разместил в своём микроблоге снимок с женой и порадовался тому, что супруга вернулась целой и невредимой. Поступок протестующих он назвал анархией.

Протесты в Израиле начались из-за судебной реформы. Граждане опасаются, что нововведения могут усилить политический контроль над судебной системой.

Ранее Виктория Нуланд пообещала Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию, если он сможет убедить Владимира Путина уйти с Украины.