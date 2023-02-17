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Нуланд пообещала премьеру Израиля Нобелевскую премию, если он заставит Путина уйти с Украины

1:01
Мир

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху получит Нобелевскую премию, если ему удастся заставить Москву уйти с украинской территории.

Нуланд пообещала премьеру Израиля Нобелевскую премию, если он заставит Путина уйти с Украины

По её мнению, в мире есть политики, способные убедить российского лидера Владимира Путина завершить специальную военную операцию (СВО).

"Если Биби Нетаньяху сможет увести Путина с Украины, я дам ему Нобелевскую премию", — подчеркнула Нуланд во время выступления в аналитическом центре Carnegie в Вашингтоне.

Как пояснила заместитель госсекретаря США, Израиль регулярно сообщает об "особых отношениях" с Москвой. Она призвала Иерусалим использовать эти связи для того, чтобы остановить боевые действия на Украине.

Ранее Нуланд поддержала возможные удары украинской армии по Крыму. Политик сочла объекты на полуострове "законными целями" для Киева.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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