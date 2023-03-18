Леденящие душу подробности того, как на Украине обращаются с военнопленными, периодически появляются в СМИ благодаря интернету. На их фоне для меня лично стало неожиданным открытием то, что в Незалежной, оказывается, есть "Координационный центр по обращению с военнопленными", который работает в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и Главным управлением разведки Украины.
Первой ассоциацией, признаюсь, было "это место, где в специальных условиях выращивают нелюдей". Но я ошиблась.
Оказывается, сей "орган" занимается вербовкой наших военнослужащих, "которые не хотят воевать и подумывают о дезертирстве". Если не вдаваться в подробности, то задача "координационного центра" — убеждать российских солдат сдаваться в плен. "Добрые дяденьки" обещают за это буквально золотые горы, утверждая, что есть некая программа под название "Хочу жить", по которой дезертиры получат "убежище в европейских странах, таких как Германия и Нидерланды". К слову, эта "программа" активно пиарится американскими пропагандистскими порталами.
На этой неделе правительство Германии заявило, что такой программы не существует.
"Украина играет в очень циничную игру с российскими солдатами, которые рассматривают возможность дезертировать”, — написало немецкое издание NachDenkSeiten.
По данным газеты, разъяснений по этому вопросу потребовал от правительства ФРГ член Бундестага Андрей Хунко.
"Правда ли, что российские дезертиры имеют возможность подать прошение о предоставлении убежища в Германии через украинский государственный проект "Я хочу жить", и о каких других подобных или сопоставимых программах известно федеральному правительству, благодаря которым российские дезертиры, находящиеся в украинском плену, могут подать прошение о предоставлении убежища в государствах-членах ЕС, включая Германию?” — цитирует СМИ запрос парламентария.
И публикует полученный им ответ Махмута Оздемира, парламентского секретаря Министерства внутренних дел Германии:
"Нет. Федеральное правительство даже не знает об этой или каких-либо других подобных или сопоставимых программах, связанных с вашим вопросом ”.
Вот тут на ум приходят слова Коровьева из булгаковской "Мастера и Маргариты": "Да он попросту соврал! Поздравляю вас, гражданин соврамши!"
Причём адресовать их можно не только Киеву, но и самому Берлину, поскольку ответ чиновника МВД означает не только то, что украинское правительство в очередной раз попалось на лжи.
Он ставит под сомнение публичные заявления
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