Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Атомная пыль надолго закрыла зелень и пески Африки

5:51
Мир » Остальной мир » Африка

Когда-то пустыня Сахара, через которую тысячелетиями шли путники, представляла собой более благодатную территорию, нежели сейчас. Были раскалённые дюны, каменистые равнины. И всё же измученные жаждой люди находили цветущие оазисы. Сегодня они всё чаще становятся миражами.

Атомная пыль надолго закрыла зелень и пески Африки

Франция — это не только Версаль, но и ядерная угроза

В Париже политики, а особенно генералитет, стараются не вспоминать три дня, которые несомненно нарушили природу Сахары и уклад её жителей. Попросту уничтожив всё живое, а живности там было предостаточно. Речь идёт об атомных взрывах, которые тогдашняя хозяйка Северной Африки — Франция — здесь произвела. 13 февраля, 1 апреля и 27 декабря 1960 года навсегда изменили этот регион.

13 февраля Париж на военной базе в Реггане рванул свою первую атомную бомбу, будучи тогда ещё в стане НАТО. Понятно, что гордость за своих выпускников Сен-Сира била через край. Что никоим образом не отражалось на больших потерях и крахе колониальной политики Франции в том же Алжире. Впрочем, дочь учёного Фредерика Жолио-Кюри заметила:

"Франция не может гордиться тем, что она первая нарушила передышку в экспериментальных взрывах, которые продолжались около года. И она не может гордиться тем, что отреклась от слова, данного ею в ООН в 1946 году, использовать атомную энергию исключительно в мирных целях".

Слова словами, а второй атомный взрыв был обозначен всего лишь как "техническое совершенствование". Третья бомба была миниатюрных размеров, и есть вероятность, что французы собирались её позже применить против алжирских повстанцев. Чтобы подсластить как свой проигрыш во Вьетнаме, так и грядущий в Алжире. А сами атомщики признавались, что хотели получить тактическое атомное оружие и образец запала для будущей водородной бомбы. Вот вам и Елисейские поля и "жю тем".

Надо отметить, что место для атомных взрывов было выбрано неслучайно. Ранее принадлежавшую Алжиру, ещё в годы колониального завоевания французы отобрали эту территорию Сахары у эмира. Понятно, что местное население не встречало колонизаторов с радостью. И как сами шутили французы: "Мы не смогли добиться ничего большего, чем вывести сорта для местного населения, которые они уже давно унаследовали от своих предков".

Главное, что на то время это был неплохой нефтяной район Хааси-Мессауд и Эджеле, который варварски эксплуатировали французы совместно со "Стандарт ойл оф НьюДжерси" Рокфеллера и вездесущей английской "Петролеум". Но если раньше местные туареги радовались любому дождику, то с началом серий атомных взрывов им ничего не светило кроме радиактивной пыли.

Париж и Вашингтон всегда споются на ниве атомной войны

Здесь была интересна лицемерная политика США, которая осуждала в прессе атомные потуги де Голля, но на самом деле благословляла любые приготовления, которые могут привести к военной напряжённости. Главное, чтобы война шла не на территории США или в сфере их влияния. Тем более, несмотря на атомную гонку вооружений генерала, Вашингтон был готов оказать помощь в строительстве военных баз и полигонов в Сахаре. Понятно, что не за бесплатно.

Были сообщения о том, что американцы намерены сами использовать пески Сахары, при покровительстве Франции, для своих атомных экспериментов. Так ли это было на самом деле, или же это гипотеза — неизвестно. Космические спутники тогда ещё были редкостью, и возможность отследить ядерные взрывы не достигла технического совершенства.

Здесь также стоит упомянуть, что атомная промышленность Франции строилась не на пустом месте. В пяти монополистических объединениях, которые контролировали атомную промышленность, активное участие принимали американцы. Например, американский концерн "Сильвениан корнинг нюклеар корпорейшн" создал общество "СЕРКА" с рядом французских фирм.

Сегодня, когда всё больше африканских стран пытается отмежеваться от бывшего колониального сотрудничества с Францией, становится понятно, что негатив взаимоотношений берёт начало ещё со времён атомных взрывов в Сахаре.

Уже тогда правительства Нигерии, Марокко, Судана, Японии и других стран резко выступили против атомных взрывов на территории Африки. Некоторые вообще угрожали Парижу разрывом дипотношений. И это только на правительственном уровне. Пресса, даже английская, в штыки приняла сообщения о ядерных испытаниях в Сахаре.

Может быть, потому французы и перенесли свои ядерные взрывы на атолл Муруроа, где уже в июле 1970 года рванули очередную атомную бомбу. Об ущербе местным флоре и фауне, а тем более туземцам, говорить не приходится. К тому же, взрывы были наиболее загрязняющими — атмосферными. Здесь также стоит напомнить, что Франция в период с 1960 по 1996 годы провела 210 ядерных испытаний, общей мощностью около 13 мегатонн. Причём, 17 из них в пустыне Сахара на территории Алжира. Надо ли напоминать период распада всей гадости.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша армия алжир оружие франция история экология ядерное оружие
Новости
Марочко: наёмники ВСУ отказываются ехать на линию фронта, а техника тонет в грязи
Командир "Абхаз" заявил о готовности военных ДНР подбивать танки Leopard 2
Больница в Пермском крае оплатит похороны пациента, умершего по её вине
Подоляка: ВСУ перебросили "Леопарды" под Артёмовск для поддержания морального духа
РБК: Демченко заявил, что военные ВСУ начали строить фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
МК: Хатылев заявил о большой реформе ПВО России под руководством Суровикина
Губернатор Воробьёв подтвердил падение БПЛА около Коломны
Арестович высказался о "самом реалистичном" способе прекратить СВО с оставлением Крыма и Донбасса России
Отоларинголог Харина: спрей с морской водой поможет при зависимости от капель для носа
Жена мобилизованного из ХМАО пожаловалась на обман с выплатами: вместо 190 тыс. платят 40
Популярное
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии

Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.

Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании
Андрей Кончаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Рогов заявил о главной битве СВО: ВСУ ждёт провал
Сложилась уникальная ситуация, чтобы остановить конфликт на Украине — Лукашенко
Для России почивать на лаврах ядерной державы — недопустимо Любовь Степушова России необходима победа в войне над собой Ярас Валюкенас Февраль-1917: первая "цветная революция" Александр Широкорад
Оператор коптера раскрыл тайны беспилотников ВСУ
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
В Сети разнесли концерт Лаймы Вайкуле в Израиле
В Сети разнесли концерт Лаймы Вайкуле в Израиле
Последние материалы
Подоляка: ВСУ перебросили "Леопарды" под Артёмовск для поддержания морального духа
РБК: Демченко заявил, что военные ВСУ начали строить фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
МК: Хатылев заявил о большой реформе ПВО России под руководством Суровикина
Губернатор Воробьёв подтвердил падение БПЛА около Коломны
Арестович высказался о "самом реалистичном" способе прекратить СВО с оставлением Крыма и Донбасса России
Отоларинголог Харина: спрей с морской водой поможет при зависимости от капель для носа
Жена мобилизованного из ХМАО пожаловалась на обман с выплатами: вместо 190 тыс. платят 40
Жена Дмитрия Тарасова заявила, что не ревнует его к Ольге Бузовой
Диетолог Орехов: камни в почках можно вылечить без операции за счет диеты
Гагин: российские военные после подрыва дамбы помогали пострадавшим жителям Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников