Атомная пыль надолго закрыла зелень и пески Африки

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Когда-то пустыня Сахара, через которую тысячелетиями шли путники, представляла собой более благодатную территорию, нежели сейчас. Были раскалённые дюны, каменистые равнины. И всё же измученные жаждой люди находили цветущие оазисы. Сегодня они всё чаще становятся миражами.

Франция — это не только Версаль, но и ядерная угроза

В Париже политики, а особенно генералитет, стараются не вспоминать три дня, которые несомненно нарушили природу Сахары и уклад её жителей. Попросту уничтожив всё живое, а живности там было предостаточно. Речь идёт об атомных взрывах, которые тогдашняя хозяйка Северной Африки — Франция — здесь произвела. 13 февраля, 1 апреля и 27 декабря 1960 года навсегда изменили этот регион.

13 февраля Париж на военной базе в Реггане рванул свою первую атомную бомбу, будучи тогда ещё в стане НАТО. Понятно, что гордость за своих выпускников Сен-Сира била через край. Что никоим образом не отражалось на больших потерях и крахе колониальной политики Франции в том же Алжире. Впрочем, дочь учёного Фредерика Жолио-Кюри заметила: "Франция не может гордиться тем, что она первая нарушила передышку в экспериментальных взрывах, которые продолжались около года. И она не может гордиться тем, что отреклась от слова, данного ею в ООН в 1946 году, использовать атомную энергию исключительно в мирных целях".

Слова словами, а второй атомный взрыв был обозначен всего лишь как "техническое совершенствование". Третья бомба была миниатюрных размеров, и есть вероятность, что французы собирались её позже применить против алжирских повстанцев. Чтобы подсластить как свой проигрыш во Вьетнаме, так и грядущий в Алжире. А сами атомщики признавались, что хотели получить тактическое атомное оружие и образец запала для будущей водородной бомбы. Вот вам и Елисейские поля и "жю тем".

Надо отметить, что место для атомных взрывов было выбрано неслучайно. Ранее принадлежавшую Алжиру, ещё в годы колониального завоевания французы отобрали эту территорию Сахары у эмира. Понятно, что местное население не встречало колонизаторов с радостью. И как сами шутили французы: "Мы не смогли добиться ничего большего, чем вывести сорта для местного населения, которые они уже давно унаследовали от своих предков".

Главное, что на то время это был неплохой нефтяной район Хааси-Мессауд и Эджеле, который варварски эксплуатировали французы совместно со "Стандарт ойл оф НьюДжерси" Рокфеллера и вездесущей английской "Петролеум". Но если раньше местные туареги радовались любому дождику, то с началом серий атомных взрывов им ничего не светило кроме радиактивной пыли.

Париж и Вашингтон всегда споются на ниве атомной войны

Здесь была интересна лицемерная политика США, которая осуждала в прессе атомные потуги де Голля, но на самом деле благословляла любые приготовления, которые могут привести к военной напряжённости. Главное, чтобы война шла не на территории США или в сфере их влияния. Тем более, несмотря на атомную гонку вооружений генерала, Вашингтон был готов оказать помощь в строительстве военных баз и полигонов в Сахаре. Понятно, что не за бесплатно.

Были сообщения о том, что американцы намерены сами использовать пески Сахары, при покровительстве Франции, для своих атомных экспериментов. Так ли это было на самом деле, или же это гипотеза — неизвестно. Космические спутники тогда ещё были редкостью, и возможность отследить ядерные взрывы не достигла технического совершенства.

Здесь также стоит упомянуть, что атомная промышленность Франции строилась не на пустом месте. В пяти монополистических объединениях, которые контролировали атомную промышленность, активное участие принимали американцы. Например, американский концерн "Сильвениан корнинг нюклеар корпорейшн" создал общество "СЕРКА" с рядом французских фирм.

Сегодня, когда всё больше африканских стран пытается отмежеваться от бывшего колониального сотрудничества с Францией, становится понятно, что негатив взаимоотношений берёт начало ещё со времён атомных взрывов в Сахаре.

Уже тогда правительства Нигерии, Марокко, Судана, Японии и других стран резко выступили против атомных взрывов на территории Африки. Некоторые вообще угрожали Парижу разрывом дипотношений. И это только на правительственном уровне. Пресса, даже английская, в штыки приняла сообщения о ядерных испытаниях в Сахаре.

Может быть, потому французы и перенесли свои ядерные взрывы на атолл Муруроа, где уже в июле 1970 года рванули очередную атомную бомбу. Об ущербе местным флоре и фауне, а тем более туземцам, говорить не приходится. К тому же, взрывы были наиболее загрязняющими — атмосферными. Здесь также стоит напомнить, что Франция в период с 1960 по 1996 годы провела 210 ядерных испытаний, общей мощностью около 13 мегатонн. Причём, 17 из них в пустыне Сахара на территории Алжира. Надо ли напоминать период распада всей гадости.