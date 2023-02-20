Эстонского премьера беспокоит не Путин, а все россияне с "неправильными" мозгами

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что "всё население России должно быть перевоспитано, чтобы искоренить любые следы империалистических мечтаний”.

Своими идеями прибалтийская политик поделилась, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Она патетически заверила присутствующих, что "в противном случае, с президентом Владимиром Путиным у руля или без него, история повторится, и Европа никогда не будет в безопасности".

Если вкратце, то эстонская чиновница считает, что "трибунала над руководством России" будет мало, её не устраивает уже весь народ, который — о ужас! — думает не так, как "демократичная Европа", не желает жить по правилам, установленным "просвещённым Западом" и отвергает их новомодные ценности.

"Не сомневаюсь в том, что с помощью НАТО Украина в конечном итоге победит Россию на поле боя, — заявила Каллас в воскресенье. — Уже настало время обсудить вопрос об ответственности за конфликт и о том, как вести себя с русскими, которые восхищаются диктаторами”.

"Россиянам нужна новая — правильная — история"

Госпожа премьер-министр напомнила, что эстонские учебники истории были переписаны после того, как страна вышла из состава СССР (она назвала это "восстановлением независимости"). Теперь в них, по её словам, "по-новому" оцениваются "совершённые преступления" (ага, героями объявлены отъявленные подонки). А вот в России, подчеркнула Каллас, "этого не было сделано" (а им там, в Прибалтике, очень бы хотелось).

Проводя параллели с нацистской Германией, эстонская чиновница утверждала, что только после Нюрнбергского трибунала "немецкий народ узнал о преступлениях, совершенных нацистами, отсюда и изменение мышления” (хотелось бы понять, почему теперь немцы готовы повторить опыт предков?).

"Русские определяют себя через империю; они хозяева этой империи. Если люди восхищаются диктаторами, нет никаких препятствий для того, чтобы стать одним из них или подчиниться ему, — сказала Каллас. — Единственный способ разорвать этот порочный круг — переписать учебники истории. <…> История имеет значение… Они все еще преподают и учатся по советским учебникам истории. И я говорю не о Путине, а о нации и о том, что в ней есть, что они празднуют на самом деле… мы должны разорвать этот цикл”.

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