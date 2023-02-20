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Ольга Лебедева

Эстонского премьера беспокоит не Путин, а все россияне с "неправильными" мозгами

2:33
Мир

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что "всё население России должно быть перевоспитано, чтобы искоренить любые следы империалистических мечтаний”.

Эстонского премьера беспокоит не Путин, а все россияне с "неправильными" мозгами

Своими идеями прибалтийская политик поделилась, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Она патетически заверила присутствующих, что "в противном случае, с президентом Владимиром Путиным у руля или без него, история повторится, и Европа никогда не будет в безопасности".

Если вкратце, то эстонская чиновница считает, что "трибунала над руководством России" будет мало, её не устраивает уже весь народ, который — о ужас! — думает не так, как "демократичная Европа", не желает жить по правилам, установленным "просвещённым Западом" и отвергает их новомодные ценности.

"Не сомневаюсь в том, что с помощью НАТО Украина в конечном итоге победит Россию на поле боя, — заявила Каллас в воскресенье. — Уже настало время обсудить вопрос об ответственности за конфликт и о том, как вести себя с русскими, которые восхищаются диктаторами”.

"Россиянам нужна новая — правильная — история"

Госпожа премьер-министр напомнила, что эстонские учебники истории были переписаны после того, как страна вышла из состава СССР (она назвала это "восстановлением независимости"). Теперь в них, по её словам, "по-новому" оцениваются "совершённые преступления" (ага, героями объявлены отъявленные подонки). А вот в России, подчеркнула Каллас, "этого не было сделано" (а им там, в Прибалтике, очень бы хотелось).

Проводя параллели с нацистской Германией, эстонская чиновница утверждала, что только после Нюрнбергского трибунала "немецкий народ узнал о преступлениях, совершенных нацистами, отсюда и изменение мышления” (хотелось бы понять, почему теперь немцы готовы повторить опыт предков?).

"Русские определяют себя через империю; они хозяева этой империи. Если люди восхищаются диктаторами, нет никаких препятствий для того, чтобы стать одним из них или подчиниться ему, — сказала Каллас. — Единственный способ разорвать этот порочный круг — переписать учебники истории. <…>

История имеет значение… Они все еще преподают и учатся по советским учебникам истории. И я говорю не о Путине, а о нации и о том, что в ней есть, что они празднуют на самом деле… мы должны разорвать этот цикл”.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы история эстония кая каллас
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