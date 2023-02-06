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Ольга Лебедева

История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов

Общество

Иркутский благотворительный фонд "Звезда", занимающийся патриотическим воспитанием, а с начала СВО ещё и помощью мобилизованным землякам и их семьям, неожиданно для себя получил мировую известность. К которой, в общем-то, и не стремился.

История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов

Началось всё с того, что на одной из улиц столицы Приангарья руководство Фонда установило баннер с изображением трансгендера Брайана Нгуена, в прошлом году ставшего победителем конкурса "Мисс Америка".

"Спасём мисс Иркутск от будущих мисс Америка", — гласила надпись на рекламном щите.

Как пояснил местным журналистам глава "Звезды" Юрий Кононов, цель была простая: показать молодёжи, что на Западе нет ничего такого, что могло бы пригодиться в жизни:

"В такой шуточной форме мы боремся с любыми проявлениями западной идеологии и либеральных ценностей, которые мы считаем неприемлемыми в нашей Родине. Мы за традиционные отношения мужчин и женщин, за то, чтобы белое называть белым, чёрное — чёрным", — сказал Кононов, уточнив, что баннер провисел чуть дольше, чем планировалось — сильные морозы помешали его убрать.

Иркутяне в основном люди с отличным чувством юмора: посмеялись, согласились с авторами идеи да и занялись своими делами. Но фотографии баннера разлетелись по интернету и очень как-то хорошо "зашли" — на их основе появились новые картинки.

Такие, как, например, вот эта:

 

Авторство неустановленные креативщики "подарили" "Звезде". По словам Юрия Кононова, возглавляемый им Фонд к данному изображению никакого отношения не имеет.

"Мы стали частью мемной культуры города Иркутска за короткий промежуток времени. Уже даже появились подражатели, которые лепят фейки с нашими баннерами. Хотим отдать должное — косплей удачный", — написала команда "Звезды" в Telegram-канале фонда.

 

К слову, на месте, где нашумевший баннер якобы установлен, ничего подобного нет и никогда не было. Это я вам как иркутянка, не поленившаяся съездить "на точку", со всей ответственностью говорю. То есть, рекламный щит "Звезды" там есть. Вот только надписи на нём совсем другие: там указаны данные фонда "Звезда" — адрес, телефоны, куда могут обратиться за помощью участники СВО и их близкие. И ни слова про немецкие танки.

Но фотошоп "зашёл". Да ещё как.

Фактчекинг? Не, не слышали…

Стихийно возникший на просторах российского сегмента интернета мем первыми подхватили "диванные войска" Украины.

 

Отметился даже некий журналист, пишущий "обо всём, что связано с Израилем, Украиной и Россией", который в Telegram разразился целым постом, про "материальные стимулы", его "умилившие":

"Собственная латифундия на Байкале. Тут возникает некоторая проблема — если герой, который-таки подобьёт "Леопард", живёт за Уралом (в сторону запада, понятно), то пользоваться дачей на самом большом озере будет несколько накладно. Но то — мелкие нюансы. Может удастся подключить Аэрофлот, который предоставит герою пожизненный бесплатный билет до Иркутска.

Особенно, конечно, доставил кьюар-код с подробностями".

Интересно, что он такое увидел с помощью кода, никуда не ведущего (я проверяла)? Хотя аудитория у укропаганды давно привыкла верить "своим" на слово…

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
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