Французский дипломат объявил Пушкина “афрофранцузским отцом русской литературы”

3:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Желая сохранить своё влияние в Африке, Франция попыталась "наложить лапу" на Александра Пушкина, объявив его "африканцем и французом”.

По мнению французского дипломата в Центральноафриканской Республике, автор "Евгения Онегина" и "Руслана и Людмилы" на самом деле был "афрофранцузским отцом русской литературы”. Это историко-литературоведческое заявление месье Александр Пике сделал, выступая на культурном мероприятии в столице страны, городе Банги.

"Первый советник посольства Франции в ЦАР, Банги, выступил со своей блестящей презентацией, -написано в аккаунте посольства в запрещённой в России соцсети, — на небольшом собрании в Банги в пятницу днём".

В афише мероприятия, к слову, было указано, что "лекция" называется "Возвращение к необычной судьбе африканского и французского отца русской литературы”. На ней были нарисованы портреты Пушкина и неизвестного африканца в тюрбане.

Можно предположить, что второе изображение (человек в тюрбане) — Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина, который родился где-то в Восточной Африке — никто не знает точно, где именно, но предположения варьируются от Судана до Эфиопии. Напомню, предок русского поэта был порабощен турками-османами, а потом его по поручению Петра Великого выкупил на свободу российский посол Сава Владиславич-Рагузинский.

Причём тут Франция?

Французский посол в ЦАР решил, что раз Ганнибал учился во Франции и даже вступил во французскую армию для участия в войне против Испании в 1718 году, и что позже его великий потомок рос, говоря по-французски, пока ему не исполнилось 10 лет (как и почти все дворянские дети в то время), то Пушкина следует считать французом. Непонятно только, как в его голове поэт связан с Убанги-Шари, переименованному в Центральноафриканскую Республику после обретения независимости от Франции в 1960 году.

Желание французского дипломата "быть в тренде" в свете последних безумств с объявлением украинцами художников Василия Сурикова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Ильи Репина в общем-то понятно. Особенно, учитывая тот факт, что Париж потерял несколько бывших колоний в Африке. Только за последний год, напомню, Центральноафриканская Республика, Мали и Буркина-Фасо выгнали французские войска со своей территории, попросив вместо них российскую ЧВК Wagner Group помочь им справиться с исламистскими повстанцами. За что, кстати, Париж немедленно обвинил Москву в "неоколониальном” поведении в Африке.

В Москве повеселились от души

"Пушкин теперь француз, разве ты не знал?”, — написала в своём Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова, констатируя: — "Айвазовский и Куинджи теперь украинцы, Пушкин — француз — это новая ненормальность”.

А что по фактам?

Что бы там ни заявлял месье Пике и какие бы завиральные теории о французском происхождении великого поэта не пытался внедрить в сознание масс, есть факт, отрицать который не будет никто. А именно роль Франции в смерти Александра Пушкина:

он был смертельно ранен в возрасте 37 лет в дуэли на пистолетах с Жоржем-Шарлем Дантесом, французским офицером, в то время находившимся на российской службе.

После смерти Пушкина Дантес был депортирован обратно во Францию, где он начал успешную политическую карьеру. Но умер, будучи подданным Германской империи.

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