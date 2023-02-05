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Петр Ермилин

Генпрокурор ФРГ: Доказательств причастности России к взрывам "Северных потоков" пока не найдено

Мир

Издание Брейдбарт опубликовало подробности расследования, которое проводится генпрокурором Германии Петером Франком. Приводим отрывок публикации, из которого следует, что немцы рассматривают только одну версию подрыва потоков — в причастности к международному теракту России в отношении своих собственных трубопроводов. Другие версии Германией не рассматриваются.

Генпрокурор ФРГ: Доказательств причастности России к взрывам "Северных потоков" пока не найдено

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"До сих пор не было найдено никаких доказательств причастности Москвы к предполагаемому саботажу газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море, признал немецкий следователь.

Расследование, проводимое генеральным прокурором Германии Петером Франком, не выявило никаких доказательств того, что Россия была причастна к взрывам, в результате которых оба газопровода Nord Stream были выведены из строя.

Отметив, что расследование продолжается, Франк сказал в комментариях, опубликованных Süddeutsche Zeitung: "Что я могу сказать, так это то, что подозрения в том, что это был иностранный акт саботажа, еще не подтвердились".

На конкретный вопрос о причастности России генеральный прокурор сказал:

"В данный момент это невозможно доказать".

Расследование в Германии, которое проводится параллельно с отдельными расследованиями, проводимыми в Швеции и Дании, исследовало образцы воды и почвы, а также фрагменты взорвавшегося участка трубопровода.

"В настоящее время мы проводим судебно-медицинскую оценку всего этого", — сказал Фрэнк.

В ноябре шведские власти сообщили об обнаружении следов взрывчатых веществ на дне участка в Балтийском море, утверждая, что это свидетельствует о том, что ущерб, нанесенный трубопроводам, был актом " грубого саботажа ".

Однако следователи не могли — или не хотели — указывать на какую-либо конкретную страну в качестве виновника.

Сразу же после сентябрьских взрывов западные деятели, такие как министр энергетики США Дженнифер Гранхольм и министр экономики Германии Роберт Хабек, указали пальцем на Россию.

Идя дальше, украинский чиновник заявил, что это "террористическая атака, спланированная Россией, и акт агрессии против [Европейского Союза]".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы германия северный поток-2
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