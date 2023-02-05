Издание Брейдбарт опубликовало подробности расследования, которое проводится генпрокурором Германии Петером Франком. Приводим отрывок публикации, из которого следует, что немцы рассматривают только одну версию подрыва потоков — в причастности к международному теракту России в отношении своих собственных трубопроводов. Другие версии Германией не рассматриваются.
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"До сих пор не было найдено никаких доказательств причастности Москвы к предполагаемому саботажу газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море, признал немецкий следователь.
Расследование, проводимое генеральным прокурором Германии Петером Франком, не выявило никаких доказательств того, что Россия была причастна к взрывам, в результате которых оба газопровода Nord Stream были выведены из строя.
Отметив, что расследование продолжается, Франк сказал в комментариях, опубликованных Süddeutsche Zeitung: "Что я могу сказать, так это то, что подозрения в том, что это был иностранный акт саботажа, еще не подтвердились".
На конкретный вопрос о причастности России генеральный прокурор сказал:
"В данный момент это невозможно доказать".
Расследование в Германии, которое проводится параллельно с отдельными расследованиями, проводимыми в Швеции и Дании, исследовало образцы воды и почвы, а также фрагменты взорвавшегося участка трубопровода.
"В настоящее время мы проводим судебно-медицинскую оценку всего этого", — сказал Фрэнк.
В ноябре шведские власти сообщили об обнаружении следов взрывчатых веществ на дне участка в Балтийском море, утверждая, что это свидетельствует о том, что ущерб, нанесенный трубопроводам, был актом " грубого саботажа ".
Однако следователи не могли — или не хотели — указывать на какую-либо конкретную страну в качестве виновника.
Сразу же после сентябрьских взрывов западные деятели, такие как министр энергетики США Дженнифер Гранхольм и министр экономики Германии Роберт Хабек, указали пальцем на Россию.
Идя дальше, украинский чиновник заявил, что это "террористическая атака, спланированная Россией, и акт агрессии против [Европейского Союза]".
Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.