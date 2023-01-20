Украинских беженцев могут начать мобилизовывать и отправлять родину защищать

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, отставной генерал Вальдемар Скшипчак уверен, что Запад ничего не может сделать, чтобы по-настоящему помочь Киеву победить Москву в нынешнем конфликте.

Или почти ничего. Один вариант, по его мнению, всё же есть:

западные страны должны мобилизовать украинцев, бежавших от конфликта на своей родине, обучить их и отправить на передовую.

"НАТО должно начать создавать украинскую армию в Польше, Германии и Франции", — сказал Скшипчак в интервью польскому информационному изданию Wpolityce.

По его словам, Западу не следует даже спрашивать украинцев, хотят они воевать или нет — "безоговорочная мобилизация и только".

Отставной генерал подчеркнул, что это будет наилучшая помощь Украине, испытывающей в данный момент огромный и крайне сложно восполняемый дефицит человеческих ресурсов. И это тогда, когда "как известно, многие "беженцы" покинули свою страну не столько из-за сложившейся ситуации, сколько в поисках лучшей жизни и больших социальных выплат из западного бюджета".

"Именно таким, уже апробированным способом времён Второй мировой войны, мы сможем помочь Украине делом, а не пустыми поставками денег и оружия", — пояснил свою "идею" Скшипчак.

Не могу удержаться от цитаты классика:

"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

Перспектива для Киева

Генерал Скшипчак, который когда-то был советником Министерства обороны Польши и даже заместителем министра обороны, нарисовал довольно мрачную картину перспектив Киева в продолжающемся конфликте:

"У Украины нет военных шансов выиграть эту войну, — сказал он, добавив, что единственный способ победить Россию — это "задушить ее политически и экономически".

Военный специалист считает, что даже поставка современных танков западного производства мало повлияет на ситуацию на поле боя:

"Даже 100 танков не изменят ситуацию, в которой русские создают многократное преимущество над украинской армией. Украинцы не победят русских сотней леопардов”, — сказал генерал.

Напомню:

Варшава и Хельсинки рассматривали возможность отправки боевых танков Leopard 2 немецкого производства на Украину;

Лондон пообещал Киеву дюжину своих танков Challenger 2.

Берлин, который долгое время сопротивлялся этой идее, предупредил, что отправка любой военной техники немецкого производства на Украину без его согласия будет незаконной.

Земля сельхозназначения

Удивил Скшипчак и ещё одним нехарактерным для представителя польской военной элиты суждением. Он заявил, что Москва, "установив контроль над Донбассом" и превратив тем самым Украину в "сельскохозяйственную страну”, вовсе не планирует оккупировать всю её территорию.

А вот продолжающаяся западная военная помощь, которая "позволяет украинцам только сражаться, но не побеждать”, заставляет, по его словам, задуматься над одним только вопросом:

должны ли "все украинцы умереть на поле боя”?

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