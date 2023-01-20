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Ольга Лебедева

Украинских беженцев могут начать мобилизовывать и отправлять родину защищать

Мир

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, отставной генерал Вальдемар Скшипчак уверен, что Запад ничего не может сделать, чтобы по-настоящему помочь Киеву победить Москву в нынешнем конфликте.

Украинских беженцев могут начать мобилизовывать и отправлять родину защищать

Или почти ничего. Один вариант, по его мнению, всё же есть:

  • западные страны должны мобилизовать украинцев, бежавших от конфликта на своей родине, обучить их и отправить на передовую.

"НАТО должно начать создавать украинскую армию в Польше, Германии и Франции", — сказал Скшипчак в интервью польскому информационному изданию Wpolityce.

По его словам, Западу не следует даже спрашивать украинцев, хотят они воевать или нет — "безоговорочная мобилизация и только".

Отставной генерал подчеркнул, что это будет наилучшая помощь Украине, испытывающей в данный момент огромный и крайне сложно восполняемый дефицит человеческих ресурсов. И это тогда, когда "как известно, многие "беженцы" покинули свою страну не столько из-за сложившейся ситуации, сколько в поисках лучшей жизни и больших социальных выплат из западного бюджета".

"Именно таким, уже апробированным способом времён Второй мировой войны, мы сможем помочь Украине делом, а не пустыми поставками денег и оружия", — пояснил свою "идею" Скшипчак.

Не могу удержаться от цитаты классика:

"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

Перспектива для Киева

Генерал Скшипчак, который когда-то был советником Министерства обороны Польши и даже заместителем министра обороны, нарисовал довольно мрачную картину перспектив Киева в продолжающемся конфликте:

"У Украины нет военных шансов выиграть эту войну, — сказал он, добавив, что единственный способ победить Россию — это "задушить ее политически и экономически".

Военный специалист считает, что даже поставка современных танков западного производства мало повлияет на ситуацию на поле боя:

"Даже 100 танков не изменят ситуацию, в которой русские создают многократное преимущество над украинской армией. Украинцы не победят русских сотней леопардов”, — сказал генерал.

Напомню:

  • Варшава и Хельсинки рассматривали возможность отправки боевых танков Leopard 2 немецкого производства на Украину;
  • Лондон пообещал Киеву дюжину своих танков Challenger 2.
  • Берлин, который долгое время сопротивлялся этой идее, предупредил, что отправка любой военной техники немецкого производства на Украину без его согласия будет незаконной.

Земля сельхозназначения

Удивил Скшипчак и ещё одним нехарактерным для представителя польской военной элиты суждением. Он заявил, что Москва, "установив контроль над Донбассом" и превратив тем самым Украину в "сельскохозяйственную страну”, вовсе не планирует оккупировать всю её территорию.

А вот продолжающаяся западная военная помощь, которая "позволяет украинцам только сражаться, но не побеждать”, заставляет, по его словам, задуматься над одним только вопросом:

  • должны ли "все украинцы умереть на поле боя”?

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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