Предатели: Саудовская Аравия навсегда вышла из-под влияния США

Отношения Саудовской Аравии и США испортились не сегодня, и главная причина — Эр-Рияд перестал доверять Вашингтону, считает руководитель программы "Мировая экономика" РУДН Ирина Айдрус.

В программе "Точка зрения" видеоканала Pravda.Ru эксперт рассказала, что Джо Байден пытался несколько раз уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, но Эр-Рияд отказался.

Саудовская Аравия заботится о своей молодёжи

И отказался, прежде всего, потому, что, как и все страны ОПЕК+, действует в своих экономических интересах.

"Саудовская Аравия формирует свой бюджет за счёт продажи чёрного золота и нефтепродуктов, её экономика ещё не успела оправиться от кризиса ковида. Это страна с хорошими темпами роста населения, с высокой долей молодёжи, которую интересует вопрос обеспеченности рабочими местами, заработной платой. Плюс страна осуществляет масштабные инфраструктурные проекты. Экономика переживает этап реформирования и модернизации. Стране нужны деньги, нужны финансы", — отметила Ирина Айдрус.

По её словам, наследному принцу Мухаммеду бен Сальману нужна поддержка общества, молодёжи, а если власти не будут вкладывать деньги в инфраструктуру, в расширение возможностей и занятости, обучение, то "может начаться дестабилизация внутренней обстановки", возникнут проблемы с удержанием власти.

Арабские страны перестали доверять США

Что касается геополитических моментов, то Саудовская Аравия всегда претендовала на роль, как минимум, регионального лидера, и действует не в одиночку, имея очень серьёзную поддержку Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), других стран Залива. подчеркнула Ирина Айдрус.

По её словам, Эр-Рияд в противодействии Тегерану всегда опирался на Соединённые Штаты Америки как гаранта безопасности от угрозы нападения со стороны Ирана, в том числе ядерного, но за годы, прошедшие со времён "арабской весны", саудиты убедились, что США — предатель.

"Было очевидно, что Соединённые Штаты, провозглашая поддержку Саудовской Аравии, раскачивали тему прав человека и оказывали давление на монархии стран Залива, подрывая их стабильность", — сказала эксперт. "Когда США стали отказываться продавать им оружие под предлогом нарушения прав человека, арабские правящие круги поняли, что, в принципе, Соединённые Штаты уже не могут гарантировать их династиям позиции во власти", — добавила она.

По словам эксперта, в странах Персидского залива теперь понимают, что нет и гарантий сохранности их сбережений на Западе.

Эр-Рияду понравилась приверженность РФ Сирии

Ирина Айдрус заметила, что саудиты после 2011 года стали искать других партнёров и постепенно начали стимулировать торговые и инвестиционные отношения с Россией и Китаем.

Арабам, по словам эксперта, очень понравилась позиция России в Сирии, а именно, то, что Москва оказывала помощь Башару Ассаду, несмотря на давление США.

"Понравилось, что Россия остаётся со своими союзниками до конца", — сказала эксперт.

Она считает, что вовлечение этих стран, как посредников, в обмен пленными между Украиной и РФ, было реализация их амбиций как ведущих игроков в регионе.

"Мы хорошо сработали в этом направлении", — сказала Ирина Айдрус.

Арабист считает, что результат, достигнутый в ОПЕК+ по регулированию добычи нефти, выгоден всем странам группы и оставляет США вне зоны принятия решений.

Разговоры США о санкциях против Саудовской Аравии — блеф

Ирина Айдрус полагает, что санкции США (которые разрабатываются против ОПЕК+) на данном этапе не ударят по Саудовской Аравии, так как саудиты давно снизили свою зависимость от экспорта в США. Это примерно 6% от всей сырой нефти и порядка 3% — по нефтепродуктам. Главные экспортные потоки уже идут на азиатские рынки, отметила эксперт.

Востоковед подчеркнула, что экономики Саудовской Аравии и США настолько сильно взаимосвязаны, что торговая война между ними совсем не в интересах крупного бизнеса в США.

"США с 1970-х годов фактически создали инфраструктуру современного государства саудитов, этим занимались американские компании и подрядчики. Соединённые Штаты оказывают поддержку Саудовской Аравии в обучении студентов, в плане консультаций, технологий, вооружений. Саудовская Аравия, по сути дела, это импортёр №1 американского вооружения. Это самый главный стратегический партнёр США в регионе", — уточнила эксперт.

Поэтому угрозы от администрации Джо Байдена — блеф. Пересмотр отношений только сильнее будет выталкивать Эр-Рияд в сторону Китая и Российской Федерации.

"Эмираты и Саудовкая Аравия чувствуют в себе силы и возможности управлять соседними государствами, направлять и определять их будущее. И они не считают, что допустим диктат Соединённых Штатов в любом вопросе", — отметила Ирина Айдрус.

Саудовская Аравия и ОАЭ заходят в Россию через РФПИ

Эксперт подчеркнула, что у ОАЭ и Саудовской Аравии накоплены огромные активы: они скупают земли, вкладываются в стратегические предприятия, в недвижимость, в предметы роскоши. У них есть суверенный фонд, куда стекаются нефтедоллары, и они их инвестируют.

У них есть вложения и в Российской Федерации, и это надо приветствовать в условиях западных санкций, считает Ирина Айдрус. По её словам, арабские страны заходят в Россию через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вкладываясь в акции российских предприятий.

"Они активно ищут альтернативы Соединённым Штатам и Великобритании. Потому что искренне чувствуют, что их, в принципе, Штаты и Великобритания предали. Саудовские нефтяники считают, что они останутся в хорошем привилегированном положении, ничего не изменится, потому что нефть заменить полностью альтернативными источниками в ближайшем будущем, наверное, невозможно", — сделала вывод Ирина Айдрус.

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