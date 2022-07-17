Ни нефти, ни возвращения на Ближний Восток: визит Байдена в регион провалился

Арабские страны отказали во взаимопонимании президенту США Джозефу Байдену. Новое поколение арабских правителей убедилось в ненадёжности США, как союзника.

Израиль — американское всё

Визит президента Джозефа Байдена на Ближний Восток был разрекламирован, как тот, который "принесет результаты американскому народу". Об этом написал сам Байден в Washington Post.

"На карту поставлено много вопросов. Я хочу убедиться, что мы можем продолжать лидировать в регионе, а не создавать вакуум, который заполняется как Россией, так и Китаем", — отметил Байден.

Сначала президент США посетил Израиль, которому пообещал помощь в размере 4 млрд долл., "зонтик безопасности" и не исключать иранские силы "Кудс" из списка "террористов".

Переехав в Палестину, Байден ей уже выделил только 500 млн долл., и сказал, что почва для создания двух государств ещё не созрела. Не было ни попыток обсудить замораживание строительства израильских поселений, ни критики нападений на Аль-Аксу, ни обещания вернуть посольство США из Иерусалима в Тель-Авив.

Почему всё — для Израиля, стало ясно из последующих встреч Байдена в Саудовской Аравии, в том числе, с лидерами арабских стран региона.

Нефть нужна, а как же принципы?

Польза для американцев заключалась, несомненно, в третьем пункте назначения визита — в Саудовскую Аравию, чтобы попытаться убедить Эр-Риад нарастить добычу нефти.

В прошлом месяце пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер, заявила, что позиция президента в отношении Саудовской Аравии "остается в силе", то есть Байден считает королевство "изгоем".

Тем не менее, об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году было забыто после того, как санкции против РФ подняли цены на нефть до самого высокого уровня за восемь лет, а на топливо в США — до исторических максимумов.

В итоге, Байден извернулся — визит к саудитам был неофициальным, прошёл в Джидде, а не столице, и президент избежал рукопожатия с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, ограничившись ковидным приветствием кулаками.

А ведь именно бен Салман — фактический лидер страны, по мнению разведывательного сообщества США, стоял за убийством Хашогги.

Такое неуважение к принцу не могло закончится положительно для США.

Ни нефти, ни военного альянса саудовцев с Израилем

Как пишет Reuters, Байдену так и не удалось заручиться заверениями Эр-Рияда нарастить добычу нефти, как и обеспечить заключение военного альянса между Саудовской Аравией и Израилем.

Последнее, оказывается, нужно для того, чтобы "вернуться" в регион.

Саудовцы лишь пообещали увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году. Что касается военной оси Израиль — арабские страны региона, то министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил, что ему ничего не известно о каких-либо обсуждениях оборонительного альянса Персидского залива и Израиля и что королевство не участвует в таких переговорах.

Позиция вполне понятная, учитывая, что США сохранили запрет на продажу наступательного оружия Эр-Риаду с февраля 2021 года, из-за войны, которую саудовцы ведут в Йемене.

Итог вояжа Байдена вызывает большие сомнения, что к выборам в ноябре в конгресс демократы смогут поправить свои рейтинги, а также смогут противостоять Ирану и "влиянию РФ и Китая" на Ближнем Востоке.

Новое поколение арабских правителей с другими амбициями, приоритетами и задачами усвоило из прошлых уроков, что Соединенные Штаты — ненадежный союзник, а с РФ и Китаем и даже Ираном можно договариваться. Не случайно саудовцы попросились в БРИКС.

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