"Любить" Украину для США оказалось выгоднее, чем дружить с нефтяными королями

Пока президент ОАЭ обсуждает с Путиным цены на нефть, в США грозят последствиями для нефтяных королей за "сговор с РФ". А ведь ещё недавно так дружили…

Накануне, 11 октября, в Санкт-Петербурге прошла встреча президента Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. В числе прочих вопросов главы двух государств-участников ОПЕК+ обсуждали ситуацию на мировом нефтяном рынке. После завершения встречи глава ОАЭ вышел на улицу к ожидавшему его автомобилю в сопровождении нашего президента и, кажется, даже в его пальто, накинутом на плечи. Один из охранников российского лидера при этом держал наготове тёплую куртку.

"Тёплые отношения", — так оценили этот эпизод журналисты кремлёвского пула. Оба лидера были явно в хорошем настроении после переговоров.

В это же самое время из "сияющего града" на Капитолийском холме раздаётся взбешённое рычание. В администрации президента США Джо Байдена обещают ближневосточным нефтяным магнатам "последствия за сговор с Россией", а конгрессмены наперебой предлагают:

а давайте выведем американские войска из Саудовской Аравии и ОАЭ;

а давайте ещё и наши системы противоракетной обороны у них отберём;

а давайте запретим им покупать наше оружие на целый год;

а давайте…

В общем, ситуация "ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок". Куда подевалась былая взаимная симпатия между американским гегемоном и арабскими шейхами?

Куда кривая вывезла

Ещё совсем, казалось, недавно американцы и ближневосточные принцы (Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты) были друзьями-партнёрами и увлечённо делили между собой нефтяные доходы. Но позже, видимо, что-то пошло не так. Тем не менее американские войска всё ещё находятся в СА и ОАЭ. Вроде как обеспечивают защиту.

Если коротко, не вдаваясь в подробности, пробежаться по хронологии, картина получается примерно такая:

в октябре 2018 года американцы обвинили Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Джамаля Хашогги , а наследного принца Мухаммеда ибн Салмана — в причастности к этому делу;

, а наследного принца — в причастности к этому делу; в апреле 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поехал в СА договариваться об увеличении добычи нефти, но некстати снова упомянул о деле Хашогги. На этом, собственно, встреча и завершилась;

поехал в СА договариваться об увеличении добычи нефти, но некстати снова упомянул о деле Хашогги. На этом, собственно, встреча и завершилась; в июле 2022 года добиться от нефтяных магнатов увеличения добычи решил уже сам президент США Джо Байден. Визит завершился международным скандалом и вновь из-за некстати упомянутого журналиста;

в первых числах октября картель ОПЕК+ решила сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября;

десятого октября американские конгрессмены потребовали наказать ОАЭ и СА за ослушание и вывести оттуда американские войска и системы противоракетной обороны. Сказали: если они хотят помогать Путину, то пусть Путин их и защищает;

и уже 11 октября президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян встретился с лидером РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Выходит, США своими руками подтолкнули СА и ОАЭ в сторону РФ. Но чёрная кошка, пробежавшая между американским гегемоном и ближневосточными нефтяными королями, — это вовсе не убитый журналист.

Не ищи чёрную кошку — она не чёрная

Казалось бы, чего ради гегемон может отказаться от такой выгодной дружбы, приносившей немало нефтедолларов в американский карман? А просто гегемон нашёл себе "новую любовь", и зовут её Украина. И, как говорил в своё время Глеб Жеглов, Украина — это тебе не обидчивые арабские шейхи, "тут у него любовь с интересом". Потому что выгоднее торговли нефтью может быть торговля оружием и наркотиками.

И, судя по тому, что мы в последние годы наблюдаем на Украине, "любить" её гегемону настолько выгоднее, что ради такого жирного куска можно и с нефтяными королями разругаться. Опять же и делиться не придётся.

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