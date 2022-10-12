Пока президент ОАЭ обсуждает с Путиным цены на нефть, в США грозят последствиями для нефтяных королей за "сговор с РФ". А ведь ещё недавно так дружили…
Накануне, 11 октября, в Санкт-Петербурге прошла встреча президента Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. В числе прочих вопросов главы двух государств-участников ОПЕК+ обсуждали ситуацию на мировом нефтяном рынке. После завершения встречи глава ОАЭ вышел на улицу к ожидавшему его автомобилю в сопровождении нашего президента и, кажется, даже в его пальто, накинутом на плечи. Один из охранников российского лидера при этом держал наготове тёплую куртку.
"Тёплые отношения", — так оценили этот эпизод журналисты кремлёвского пула. Оба лидера были явно в хорошем настроении после переговоров.
В это же самое время из "сияющего града" на Капитолийском холме раздаётся взбешённое рычание. В администрации президента США Джо Байдена обещают ближневосточным нефтяным магнатам "последствия за сговор с Россией", а конгрессмены наперебой предлагают:
В общем, ситуация "ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок". Куда подевалась былая взаимная симпатия между американским гегемоном и арабскими шейхами?
Ещё совсем, казалось, недавно американцы и ближневосточные принцы (Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты) были друзьями-партнёрами и увлечённо делили между собой нефтяные доходы. Но позже, видимо, что-то пошло не так. Тем не менее американские войска всё ещё находятся в СА и ОАЭ. Вроде как обеспечивают защиту.
Если коротко, не вдаваясь в подробности, пробежаться по хронологии, картина получается примерно такая:
Выходит, США своими руками подтолкнули СА и ОАЭ в сторону РФ. Но чёрная кошка, пробежавшая между американским гегемоном и ближневосточными нефтяными королями, — это вовсе не убитый журналист.
Казалось бы, чего ради гегемон может отказаться от такой выгодной дружбы, приносившей немало нефтедолларов в американский карман? А просто гегемон нашёл себе "новую любовь", и зовут её Украина. И, как говорил в своё время Глеб Жеглов, Украина — это тебе не обидчивые арабские шейхи, "тут у него любовь с интересом". Потому что выгоднее торговли нефтью может быть торговля оружием и наркотиками.
И, судя по тому, что мы в последние годы наблюдаем на Украине, "любить" её гегемону настолько выгоднее, что ради такого жирного куска можно и с нефтяными королями разругаться. Опять же и делиться не придётся.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.