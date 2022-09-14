Польша получила "ядерное предложение" от США

США направили Польше предложение о помощи в строительстве шести ядерных реакторов. Так, согласно сообщению польского министерства климата, Варшава рассчитывает сократить выбросы углекислого газа и постепенно отказаться от угля.

Переданное министру климата и окружающей среды Польши Анне Москве послом США Марком Бжезинским предложение предполагает, что Вашингтон и Варшава разработают подробную двустороннюю дорожную карту для проекта строительства, которое должно быть завершено к 2040 году.

"Это больше, чем коммерческое предложение, это итог 18 месяцев работы и миллионы долларов, потраченных на анализ и оценки”, — сказал представитель Westinghouse Electric Company, американской фирмы, претендующей на участие в проекте.

Любые деньги за отказ от российских энергоносителей

Министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм назвала документ "важным шагом на пути к развитию в Польше надёжной гражданской атомной промышленности с нулевым выбросом углерода, что приведёт к созданию ещё одного европейского источника энергии, свободного от российского влияния”.

"Этот проект имеет потенциал для обеспечения того, чтобы польский народ мог получить самые безопасные, самые передовые и надёжные ядерные технологии”, — подчеркнула чиновница.

Польское правительство ожидает, что партнёр по его ядерной программе получит 49% акций компании и поможет в управлении и финансировании заводов после предоставления технологий для них.

Правительство в Варшаве теперь рассмотрит предложение США и примет решение до ежегодных переговоров по технологическим вопросам, которое состоится этой осенью.

Между делом "пнуть" ФРГ

Предложение Вашингтона поступило вскоре после того, как Польша заявила, что она стала "локомотивом развития” для всей Европы, поставив под сомнение якобы ошибочную энергетическую политику Германии, которая "осталась в руинах”.

"Политика Германии нанесла Европе огромный ущерб”, — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, назвав поэтапный отказ от угля и атомной энергетики "преждевременным”.

Он также раскритиковал решение Берлина разрешить строительство газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и обвинил немцев в энергетической зависимости от России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.