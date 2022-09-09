Соседи Германии уклоняются от помощи Берлину с поставками газа

Несколько соседних с Германией государств отказываются брать на себя обязательства в случае чрезвычайных ситуаций с поставками газа и заключать соглашения о взаимопомощи.

"На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией. Напротив, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Польша уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности", — цитирует РИА "Новости" статью, опубликованную в германском издании Welt.

Информация о таком положении дел содержится в отчёте министерства экономики ФРГ для для комитета бундестага по защите климата и энергетике.

Подобные соглашения — в Берлине их называют "контрактами солидарности" — должны гарантировать взаимные обязательства по поставкам природного газа. Речь идёт об обеспечении жизненно важных поставок защищённым потребителям — это домохозяйства, социальные службы, а также газовые электростанции.

В Минэкономики Германии считают, что "особенно на фоне нынешней ситуации (с поставками газа) и повышенной восприимчивости к газовым кризисам это становится проблемой".

Дело ещё в том, что запасов газа, накопленных в германских хранилищах, в случае прекращения поставок из России хватит примерно на 2-2,5 месяца. Причём ранее власти ФРГ подчёркивали, что газовые хранилища заполнены более чем на 80 процентов. То есть, фактически план по их заполнению был выполнен.

Особую обеспокоенность у Берлина вызывает отсутствие договорённостей с Бельгией и Нидерландами. Через эти страны Германия сейчас получает примерно половину всего объёма газа. И это тем более важно, что своих терминалов по приёму СПГ у Германии нет.

Напомним, в пятницу министры энергетики стран Евросоюза не поддержали инициативу о лимите цен на поставки российского природного газа. За высказались только три государства, при этом министры 15 стран ЕС высказались за то, чтобы обсудить вопрос о "потолке" цен на весь поставляемый в Евросоюз газ. Правда, дойдёт ли до такого обсуждения, пока вопрос открытый.