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Автор Антон Куликов

Пентагон раскрыл "теорию победы" Владимира Путина

Мир

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол раскрыл "теорию победы" российского президента. В связи с чем сообщил, что Кремлю из Вашингтона был подан "особенный сигнал".

Пентагон раскрыл "теорию победы" Владимира Путина

Комментируя происходящее на Украине, мистер Кол заявил:

"Насколько мы можем судить, Владимир Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению режима и возвращению Украины в состав новой Российской империи".

По словам американского чиновника, "теория победы" российского президента заключается в том, что "он может всех переждать, он может переждать украинцев, потому что они будут истощены и ослаблены, он может переждать нас, потому что мы переключим своё внимание на что-то другое".

В числе прочих, отметил Колин Кол, Владимир Путин рассчитывает "переждать европейцев из-за высоких цен на энергоносители или чего-то ещё".

А потому пакеты военной помощи — об очередном, на три миллиарда долларов, в Вашингтоне объявили накануне — по словам представителя Пентагона, чрезвычайно важны, поскольку "косвенно бросают вызов путинской теории, согласно которой мы не будем заинтересованы в этом надолго".

По словам Колина Кола, он лично неоднократно ясно давал понять, что "в значительной степени, причина обязательства Вашингтона перед Киевом заключается в том, чтобы в действительности бросить вызов теории победы Путина".

"Теория победы российского руководства в том, что Россия может продержаться дольше всех остальных. Такие пакеты помощи сигнализируют о том, что мы предоставляем поддержку Украине не только сейчас, но и о том, что будет стабильный поток содействия, растянутый на много месяцев и лет", — заявил заместитель главы Пентагона.

Собственно, в этом и заключается "особенный сигнал". По словам Колина Кола, этот "сигнал" станет для России стимулом, чтобы прекратить боевые действия и перейти к переговорам.

Правда, проблема ещё и в том, что в Киеве на самом высоком уровне продекларирован отказ от переговоров. Об этом заявляли и Владимир Зеленский, и его подчинённые. Которых подобные "пакеты помощи" из Вашингтона, Лондона, Берлина побуждают только на заявления о грядущей перемоге.

Но, вообще говоря, "теория побед" российского президента — это не плод напряжённых размышлений Колина Кола, по итогам которых он и пришёл к такому выводу. Рассуждениями о проблемах зимой и растущей усталости от конфликта на Украине наполнены страницы американской и европейской прессы.

Соответственно, в последнее время политики и чиновники в США и странах Евросоюза всячески стараются подчеркнуть, что поддержка Украины не ослабнет. Ну и параллельно приписывают разного рода планы российскому руководству. А имеют ли они какое-то отношение к реальности — вопрос для американских и европейских политиков и чиновников не самый главный.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина пентагон владимир путин
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