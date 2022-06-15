Подберёзкин: разведывательные службы США передавали данные Украине с февраля

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что разведывательные службы США передавали разведданные Украине с февраля.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Штаты намерены передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По мнению Подберёзкина, Америка делала это ещё до начала спецоперации (СВО) РФ на Украине. Он уверен, что США активно участвуют в СВО на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Эксперт заявил, что слова Кола лишний раз подтверждают то, что все уже знали.

"Американские разведывательные службы (включая армейскую разведку) активно и эффективно участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Все координаты определяются и передаются в онлайн-режиме, это точная и оперативная информация", — заявил Подберёзкин "Украине.ру".

По его словам, именно американские разведданные влияют на эффективность ВСУ.