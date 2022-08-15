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Автор Любовь Александровна Степушова

США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала

Мир » Бывший СССР

В Таджикистане идут военные учения, организованные Центральным управлением ВС США с участием других членов ОДКБ — Киргизии и Казахстана. РФ надо срочно менять отношения со странами Средней Азии.

США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала

США организовали военные учения со странами ОДКБ

Представим, что три страны НАТО проводят военные учения с Россией, да ещё под её руководством. Ситуация абсурдна и нереальна. А вот три страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Таджикистан, Киргизия и Казахстан в эти дни проводят военные учения, организованные США и с участием американского подразделения.

Название у учений тоже говорящее — "Региональное сотрудничество-2022". Также в них участвуют военнослужащие Узбекистана, Монголии и Пакистана.

Информация опубликована на сайте посольства США в Таджикистане.

Сказано, что "учения направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и по обмену информацией".

"Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, "Региональное сотрудничество-2022" предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе", — сказал посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм.

Таджикистан допустил США на свою территорию за 60 миллионов долларов

Ранее сообщалось, что "в подтверждение крепкого партнёрства" США обязались выделить Таджикистану помощь в размере более 60 миллионов долларов, "которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет". Если сказать по справедливости, то Душанбе продался за тридцать сребреников Вашингтону.

Ведь именно РФ обеспечивает Таджикистану оборонный зонтик, имея ввиду:

  • расположение на его территории российской 201-ой военной базы и авиационной группировки.
  • переговоры Москвы с талибами, чтобы они не перешли границу с Таджикистаном,
  • ставку на нынешнего президента Эмомали Рахмона в 90-е годы, что позволило стране сохранить свою государственность в условиях кровопролитной гражданской войны.

Учитывая, что Россия строит с талибами отношения, а США намерены их держать в "чёрном теле" санкций (это приветствует Душанбе), очевидно, что тандем США-Таджикистан будет работать против России.

Мир изменился после 24 февраля, но не для партнёров по ОДКБ

США давно работают в Средней Азии. Но если до 24 февраля при новостях о совместных учениях в России недоумённо морщились, то теперь возникает стойкое ощущение, что это прямое предательство.

Мир изменился, но не для Рахмона, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова. Они по-прежнему за счёт экономики РФ хотят налаживать отношения с Западом.

Все они решили стать плацдармом для действий США в регионе, де-юре — с направленностью на Афганистан. Но де-факто — против РФ. Как известно, метод "обеспечения стабильности" у США один — подкинуть несколько миллионов долларов и списанное оборудование, чтобы их пустили в страну, а затем её дестабилизировать с целью создать геополитические проблемы РФ.

Поэтому печально, но Таджикистан скоро столкнётся с тем, что где-нибудь вспыхнет маленькая заварушка, например, на Памире или на границе с Киргизией, которая быстро перерастёт в обширный военный конфликт. Но помощь опять попросят у ОДКБ (читай, России).

Казахстан уже давно пришёл на Запад на полусогнутых

Так было в январе с Казахстаном, который чётко ориентируется на Запад. Хотя бы потому, что во всех государственных компаниях на руководящих должностях сидят американцы и англичане.

Казахстан участвует в натовской программе "Партнёрство во имя мира", в рамках которой в стране создан учебный центр НАТО.

Нур-Султан уже при СВО на Украине подписал договор об обмене разведданными с Турцией — членом НАТО, поэтому любые полученные от Казахстана данные турецкие военные обязательно передадут Великобритании и США.

Появились данные о том, что Казахстан продаёт оружие Украине через Иорданию при кураторстве Лондона. Интерес Казахстана в поддержке Украины очевиден — казахский национализм в скором времени перещеголяет украинский, и тогда РФ придёт со своей новой СВО.

В настоящее время известно о трёх крупных военно-биологических программах, реализуемых членами НАТО на территории Казахстана, строится новая американская биолаборатория.

Киргизия — камень на ногах, который тянет в омут

Уж Киргизию-то сколько раз Москва спасала от последствий "цветных" революций, организованных США. Тем не менее, Бишкек в июне принял командующего Центрального командования Вооружённых сил США, генерала Майкла Куриллу, который охаживал правительство по вопросам "укрепления границ и противодействия транснациональным угрозам в контексте ситуации в Афганистане".

В Киргизии у власти находятся прозападные элиты, воспитанные через студенческие гранты, подкуп чиновников, поддержку радикальных структур, распространение в соцсетях ложной информации о России, поэтому они всегда будут против освободительной войны РФ на Украине и не признают воссоединение с ней. И так далее. Впрочем, данное замечание, в той или иной мере, верно для всех стран Средней Азии.

России надо срочно менять правила в ОДКБ

Если в краткосрочной перспективе Россия не хочет получить на своих границах новые Украины, из которых она устала вытаскивать своих бывших партнёров, она должна срочно поменять стиль общения в ОДКБ. Надо ужесточать обязательства в блоке. И не надо стесняться напоминать жёстко, что страны-партнёры зависят от экономики РФ, рубля, инвестиций, поступлений от трудовых мигрантов. Кстати, их количество в РФ сейчас выросло в связи с сильным рублём.

Выбирать сторону в новом мире Таджикистану, Киргизии и Казахстану придётся в любом случае. И этот момент всё ближе.

И второй момент: надо ставить на страны, которые действительно с Россией — Иран, Сирию, Мали, Венесуэлу, Никарагуа, Боливию. Их надо принимать в ОДКБ. С Китаем, Индией, Индонезией и Вьетнамом Россия должна сотрудничать вне рамок ОДКБ, но с не меньшей пользой. Это суверенные страны.

Отвечать на вызовы со стороны НАТО необходимо активно и симметрично, иначе в стратегической перспективе иметь успех в противостоянии с Западом Россия не сможет.

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Отношения между Россией и Казахстаном снова накаляются

За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Темы сша армия киргизия казахстан таджикистан военные учения
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