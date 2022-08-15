США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала

В Таджикистане идут военные учения, организованные Центральным управлением ВС США с участием других членов ОДКБ — Киргизии и Казахстана. РФ надо срочно менять отношения со странами Средней Азии.

США организовали военные учения со странами ОДКБ

Представим, что три страны НАТО проводят военные учения с Россией, да ещё под её руководством. Ситуация абсурдна и нереальна. А вот три страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Таджикистан, Киргизия и Казахстан в эти дни проводят военные учения, организованные США и с участием американского подразделения.

Название у учений тоже говорящее — "Региональное сотрудничество-2022". Также в них участвуют военнослужащие Узбекистана, Монголии и Пакистана.

Информация опубликована на сайте посольства США в Таджикистане.

Сказано, что "учения направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и по обмену информацией".

"Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, "Региональное сотрудничество-2022" предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе", — сказал посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм.

Таджикистан допустил США на свою территорию за 60 миллионов долларов

Ранее сообщалось, что "в подтверждение крепкого партнёрства" США обязались выделить Таджикистану помощь в размере более 60 миллионов долларов, "которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет". Если сказать по справедливости, то Душанбе продался за тридцать сребреников Вашингтону.

Ведь именно РФ обеспечивает Таджикистану оборонный зонтик, имея ввиду:

расположение на его территории российской 201-ой военной базы и авиационной группировки.

переговоры Москвы с талибами, чтобы они не перешли границу с Таджикистаном,

ставку на нынешнего президента Эмомали Рахмона в 90-е годы, что позволило стране сохранить свою государственность в условиях кровопролитной гражданской войны.

Учитывая, что Россия строит с талибами отношения, а США намерены их держать в "чёрном теле" санкций (это приветствует Душанбе), очевидно, что тандем США-Таджикистан будет работать против России.

Мир изменился после 24 февраля, но не для партнёров по ОДКБ

США давно работают в Средней Азии. Но если до 24 февраля при новостях о совместных учениях в России недоумённо морщились, то теперь возникает стойкое ощущение, что это прямое предательство.

Мир изменился, но не для Рахмона, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова. Они по-прежнему за счёт экономики РФ хотят налаживать отношения с Западом.

Все они решили стать плацдармом для действий США в регионе, де-юре — с направленностью на Афганистан. Но де-факто — против РФ. Как известно, метод "обеспечения стабильности" у США один — подкинуть несколько миллионов долларов и списанное оборудование, чтобы их пустили в страну, а затем её дестабилизировать с целью создать геополитические проблемы РФ.

Поэтому печально, но Таджикистан скоро столкнётся с тем, что где-нибудь вспыхнет маленькая заварушка, например, на Памире или на границе с Киргизией, которая быстро перерастёт в обширный военный конфликт. Но помощь опять попросят у ОДКБ (читай, России).

Казахстан уже давно пришёл на Запад на полусогнутых

Так было в январе с Казахстаном, который чётко ориентируется на Запад. Хотя бы потому, что во всех государственных компаниях на руководящих должностях сидят американцы и англичане.

Казахстан участвует в натовской программе "Партнёрство во имя мира", в рамках которой в стране создан учебный центр НАТО.

Нур-Султан уже при СВО на Украине подписал договор об обмене разведданными с Турцией — членом НАТО, поэтому любые полученные от Казахстана данные турецкие военные обязательно передадут Великобритании и США.

Появились данные о том, что Казахстан продаёт оружие Украине через Иорданию при кураторстве Лондона. Интерес Казахстана в поддержке Украины очевиден — казахский национализм в скором времени перещеголяет украинский, и тогда РФ придёт со своей новой СВО.

В настоящее время известно о трёх крупных военно-биологических программах, реализуемых членами НАТО на территории Казахстана, строится новая американская биолаборатория.

Киргизия — камень на ногах, который тянет в омут

Уж Киргизию-то сколько раз Москва спасала от последствий "цветных" революций, организованных США. Тем не менее, Бишкек в июне принял командующего Центрального командования Вооружённых сил США, генерала Майкла Куриллу, который охаживал правительство по вопросам "укрепления границ и противодействия транснациональным угрозам в контексте ситуации в Афганистане".

В Киргизии у власти находятся прозападные элиты, воспитанные через студенческие гранты, подкуп чиновников, поддержку радикальных структур, распространение в соцсетях ложной информации о России, поэтому они всегда будут против освободительной войны РФ на Украине и не признают воссоединение с ней. И так далее. Впрочем, данное замечание, в той или иной мере, верно для всех стран Средней Азии.

России надо срочно менять правила в ОДКБ

Если в краткосрочной перспективе Россия не хочет получить на своих границах новые Украины, из которых она устала вытаскивать своих бывших партнёров, она должна срочно поменять стиль общения в ОДКБ. Надо ужесточать обязательства в блоке. И не надо стесняться напоминать жёстко, что страны-партнёры зависят от экономики РФ, рубля, инвестиций, поступлений от трудовых мигрантов. Кстати, их количество в РФ сейчас выросло в связи с сильным рублём.

Выбирать сторону в новом мире Таджикистану, Киргизии и Казахстану придётся в любом случае. И этот момент всё ближе.

И второй момент: надо ставить на страны, которые действительно с Россией — Иран, Сирию, Мали, Венесуэлу, Никарагуа, Боливию. Их надо принимать в ОДКБ. С Китаем, Индией, Индонезией и Вьетнамом Россия должна сотрудничать вне рамок ОДКБ, но с не меньшей пользой. Это суверенные страны.

Отвечать на вызовы со стороны НАТО необходимо активно и симметрично, иначе в стратегической перспективе иметь успех в противостоянии с Западом Россия не сможет.

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