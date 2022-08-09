Политолог Брутер: для противостояния НАТО необходим российско-китайский блок

Испугать НАТО способен лишь российско-китайский блок. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя в интервью Pravda.Ru идею объединения суверенных государств в единый военно-политический союз.

По его словам, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не способна противостоять Североатлантическому альянсу в силу разных возможностей и военных бюджетов.

"Чтобы противостоять НАТО, необходим российско-китайский блок, способный испугать альянс. НАТО тратит много сил для недопущения сближения РФ и Китая. ОДКБ здесь не поможет, ведь Казахстан или Армения практически ничего не добавляют в структуру Вооружённых сил России. Эта Организация — формальное объединение стран, зависящих от российской военной инфраструктуры. Речь идёт о Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Таджикистане", — сказал Брутер.

Комментируя инициативу создания объединения из стран бывшего Советского Союза с участием РФ, политолог подчеркнул: такой блок не будет симметричным, ведь он предполагает россияцентризм.

Как пояснил Брутер, РФ и КНР должны определить перспективу военного сотрудничества и ядерную конфигурацию блока. Лишь после этого можно думать о его расширении, заключил собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образцу СССР в один военно-политический и экономический блок для сдерживания НАТО.