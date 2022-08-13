ФБР конфисковала у Трампа 11 комплектов секретных документов. Чем это грозит экс-президенту

Начинают выясняться мотивы, побудившие агентов Федерального бюро расследований (ФБР) в понедельник провести обыск в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, принадлежащей 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Согласно информации, обнародованной в пятницу Politico, бывший президент мог вызвать интерес ФБР в связи с подозрением в возможном нарушении им закона о шпионаже и препятствовании правосудию.

В особняке бывшего президента искали любые документы "с классификационными знаками", а также доказательства "в отношении извлечения, хранения или передачи информации национальной обороны или секретных материалов" и "любые доказательства сознательного изменения, уничтожения или сокрытия любых правительственных или президентских записей или любых документов с сортировочными знаками".

Кроме того, согласно ордеру, с которым ознакомились журналисты издания, агенты ФБР были наделены полномочиями изъять "все физические документы и записи, помеченные "TS / SCI” (знак одного из самых высоких уровней правительственной классификации секретности).

То есть, как уточняет The New York Post, у Трампа искали доказательства, которые могли бы лечь в основу обвинения его

в шпионаже (документы с информацией, связанной с национальной обороной), препятствовании правосудию — закон запрещает уничтожение записей в рамках федерального расследования, краже или сокрытии правительственных документов.

Что нашли?

По словам самого Трампа, обыск был начат в 6: 30 утра (по местному времени) "очень большим количеством агентов и даже взломщиками сейфов".

По данным CNN, агенты ФБР вывезли из резиденции экс-президента 11 комплектов секретных документов.

"Всего в ходе обыска изъято более 20 коробок, а также папки с фотографиями, наборы секретных правительственных материалов и как минимум одна рукописная записка", — пишет издание.

Что говорит Трамп?

Со своей стороны, 45-й президент США не замедлил выступить с заявлением, в котором отметил, что документы, изъятые агентами, "все рассекречены".

"Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, им не нужно было ничего захватывать. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не врываясь в Мар-а-Лаго. Все бумаги находились в безопасном хранилище, с дополнительным замком, поставленным по моей просьбе, — сказал Трамп. — Все, что им нужно было сделать, это попросить".

Бывший глава государства отметил, что, после ухода с поста он "полностью сотрудничал" с властями страны в рамках расследования документов, которые он якобы забрал в свою резиденцию, когда покинул Белый дом и никак не ожидал, что в его дом вдруг нагрянут "30 агентов на 20 автомобилях".

Причем тут ядерное оружие?

Сразу после громкого обыска The Washington Post сообщила, что ФБР искало в бывшего президента США секретные документы, связанные с ядерным оружием. Однако сам Трамп не замедлил опровергнуть эту информацию:

"Тема ядерного оружия — это обман, как и связи с Россией… Россия — это обман, два политических судебных процесса — это обман, расследование Мюллера — это обман, как и многое другое. Заинтересованы в нем одни и те же люди", — заявил он.

Чем все может закончиться для Трампа?

В случае признания экс-президента виновным по трем нарушениям законов США, в которых его подозревают, ему грозит тюремное заключение или штраф.

Ничего личного, только политика

Показательно, что операция ФБР произошла в то время, когда Трамп раздумывает над тем, идти ли ему на следующие выборы. Сам политик уже назвал операцию ФБР "оружием системы правосудия" и попыткой помешать ему снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Сторонники и однопартийцы Трампа поддержали его, заявив, что "сегодняшний" Белый дом использует против республиканца Министерство юстиции. И раскритиковали плохую работу американской системы правосудия, когда дело доходит до расследования в отношении людей, связанных с нынешней администрацией и Демократической партией, таких как Хиллари Клинтон или Хантер Байден.

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