Конгрессмен Бэнкс: Трамп "воодушевлён" после обысков и готов бороться на выборах

Член Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа "воодушевлённым" после обысков ФБР. Как подчеркнул соратник экс-президента, политик скоро сообщит о своём решении переизбираться.

"Он (Трамп. — Прим. ред.) не казался поверженным", — сказал конгрессмен, слова которого приводит Fox News.

Также Бэнкс отметил, что он вместе с бывшим лидером страны обсудил будущее партии после её вероятной победы на выборах.

Ранее Трамп возмутился действиями сотрудников спецслужбы. Известно, что они провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.