Член Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа "воодушевлённым" после обысков ФБР. Как подчеркнул соратник экс-президента, политик скоро сообщит о своём решении переизбираться.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) не казался поверженным", — сказал конгрессмен, слова которого приводит Fox News.
Также Бэнкс отметил, что он вместе с бывшим лидером страны обсудил будущее партии после её вероятной победы на выборах.
Ранее Трамп возмутился действиями сотрудников спецслужбы. Известно, что они провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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